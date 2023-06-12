  • 29°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 08:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

建銀國際趙文利：下半年注意四大風險

財金猛人追蹤 07:15 2023/06/12

分享：

分享：

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利在接受《Money Times》專訪時表示，從估值水平來說，恒指在5月底的18000點水平的動態市盈率約9倍左右，PB也跌穿1倍，已重回歷史估值區間下限，相信在18000點再往下行的空間有限。

展望下半年，趙文利提醒要注意4個風險點：

1）美國利率變化及通脹水平；

2）美國銀行危機後信貸緊縮力度；

3）美國衰退壓力或在第3季末或第4季初出現；

4）地緣政治風險。

趙文利表示，第4季的下行風險較大，在高利率維持更長時間的情況下，未來中小銀行、非銀機構及商業地產等領域金融風險分散爆發的情況仍難以避免。

隨着銀行放貸意願和融資條件收緊，美國經濟衰退的風險將進一步加劇，對周期敏感的風險資產將承受下行壓力。

此外，美國將在6月14日議息，趙文利預期美國加息周期即將結束，而美元指數相信已經見了這輪周期的頂部。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

他相信，在加息周期結束後，將開始進入新一輪減息周期，雖然沒那麼快，但這只是時間早晚的區別。如果美國經濟陷入相對明顯的衰退，對美元也不太有利。

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

最新專欄文章

曾淵滄 授唔等錢使的投資推介
2023/06/11
曾淵滄 授唔等錢使的投資推介
滙豐私銀何偉華：港股估值吸引
2023/06/10
滙豐私銀何偉華：港股估值吸引
曾淵滄：而家覺得科網板塊平 都可以更平
2023/06/03
曾淵滄：而家覺得科網板塊平 都可以更平
曾淵滄 點評滙豐 煤氣
2023/06/03
曾淵滄 點評滙豐 煤氣
建銀國際趙文利：6月迎科網轉勢
2023/06/02
建銀國際趙文利：6月迎科網轉勢
宏觀分析 美股 貨幣政策 經濟數據表現 趙文利 經濟 經濟衰退 市帳率 政治 恒生指數

下一篇文章

曾淵滄 授唔等錢使的投資推介
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

0.4%差距 多賺68萬原因：男女有別？
0.4%差距 多賺68萬原因：男女有別？
曾淵滄：不妨小注挾空倉（一文看清）
曾淵滄：不妨小注挾空倉（一文看清）
曾淵滄 授唔等錢使的投資推介
曾淵滄 授唔等錢使的投資推介
洪灝：中國經濟要高強度刺激（第二版 新增內房觀點）
洪灝：中國經濟要高強度刺激（第二版 新增內房觀點）
滙豐范卓雲：現金不再為王 高配科技股
滙豐范卓雲：現金不再為王 高配科技股
曾淵滄 點評滙豐 煤氣
曾淵滄 點評滙豐 煤氣