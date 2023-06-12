建銀國際趙文利：下半年注意四大風險

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利在接受《Money Times》專訪時表示，從估值水平來說，恒指在5月底的18000點水平的動態市盈率約9倍左右，PB也跌穿1倍，已重回歷史估值區間下限，相信在18000點再往下行的空間有限。

展望下半年，趙文利提醒要注意4個風險點：

1）美國利率變化及通脹水平； 2）美國銀行危機後信貸緊縮力度； 3）美國衰退壓力或在第3季末或第4季初出現； 4）地緣政治風險。

趙文利表示，第4季的下行風險較大，在高利率維持更長時間的情況下，未來中小銀行、非銀機構及商業地產等領域金融風險分散爆發的情況仍難以避免。

隨着銀行放貸意願和融資條件收緊，美國經濟衰退的風險將進一步加劇，對周期敏感的風險資產將承受下行壓力。

此外，美國將在6月14日議息，趙文利預期美國加息周期即將結束，而美元指數相信已經見了這輪周期的頂部。

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他相信，在加息周期結束後，將開始進入新一輪減息周期，雖然沒那麼快，但這只是時間早晚的區別。如果美國經濟陷入相對明顯的衰退，對美元也不太有利。

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