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大行拆局 點救內房 政策要大力先有效（附內房目標價）

研究報告 07:00 2023/06/12

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中國樓市表現愈來愈見差，但板塊熱度有增無減，因為可以憧憬中央加大拯救內房的政策力度，諸如降準、調低首付比例、解除限購等等。滙豐估計，要到7月的三中全會和全國金融工作會議才會看見政策全貌，，同時刺激措施規模要夠大，否則只會令市場又一次失望。

上周市場解讀內房大升時，普遍指「憧憬減息降準利好內房」，但單是減息降準成效有限。事實上，現時多項政策利率比起樓市最暢旺、內房股最好表現的2017年水平更低，但樓市仍無起息。

中國經濟「信心陷阱」 花旗拆局點救 幾時救

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要有效救內房，首先支持內房融資，保住房企條命。高盛有3項建議：　　

一、因為去年11月的「金融16條」即將到期，當局要進一步延長債務到期日；

二、優化預售款控制，使銷售復甦對房企的利好不被打折扣；

三、鼓勵國企收購，幫助注入流動性至陷於負債的民企樓盤。

另一方面，也要一系列刺激政策去重拾購房者信心，讓他們有能力入市之餘不會有樓價持續下跌預期。滙豐指出，這方面國家需要祭出「組合拳」：

一、中央政府針對宏觀經濟的政策刺激；

二、人民銀行的準財政政策，例如推動棚改；

三、具針對性、全面的房地產政策組合，包括對開發商的流動性支持、全國範圍調整首付比例和按揭利率、稅收優惠和放寬購房限制。

內房5月再陷低谷

克而瑞5月的行業數據速報，更揭示行業復甦明顯消退，狀況不容樂觀：

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一、樓賣唔郁。2023年5月，TOP100房企實現銷售操盤金額4,853.6億元（人民幣‧下同），按年降低14.3%，是近年來首度出現「5月業績低於4月」的情況。各房企的5月銷售額按月全綫下滑。高盛追蹤內地75個城市6月第一周的樓市表現，繪出截至6月初的市場速覽：

一、期內一手房銷售面積較5月平均值下降2%，二手房銷售面積較5月平均值上升3%，未見回暖；

二、新房銷售率降至自2022年12月以來的最低水平，新盤推售速度持續下降，因此無法為銷售轉化提供增量支持。

二、融資難。2023年5月80家典型房企的融資總量為263.3億元，按月減少56.4%，按年減少60.4%。5月房企融資規模創下了2020年以來單月融資的新低，整體融資環境仍然不容樂觀，當中最大融資來源──房企境內債權融資，5月按月減少58.3%，按年減少60.9%。

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銷售差、融資難，意味中央已沒有不出手再度救內房的選擇，造成上周市場熱炒內房股政策憧憬的現象。高盛指出，如果再沒有有效的救市措施，內房前景將面臨以下挑戰......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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