歐元於1.06至1.09上落

為免歐元過弱導致進口價格上升推高通脹，歐央行過去一直揚言加息以捍衛歐元滙價。本周四議息會，料歐央行加息0.25厘是市場共識。本周加息相信對歐元滙價未必可帶來太大刺激。料歐元本周於1.06至1.09美元

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