英鎊阻力1.27 財金專欄 2023/06/12 分享： 分享： 面對4月核心年通脹率高企6.8%歷史高位，料本月22日議息會英倫銀行仍會繼續加息。市場估計，英息或要加至5.5厘才見頂（現為4.5厘）。加息雖有利英鎊短期走勢，但隨着英息逐步走高，料對英經濟以至英鎊滙 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元走勢月底將明朗 今日 美元走勢月底將明朗 歐元於1.06至1.09上落 今日 歐元於1.06至1.09上落 日圓徘徊138至141 今日 日圓徘徊138至141 澳元徘徊65至68美仙 今日 澳元徘徊65至68美仙 紐元於60至63美仙上落 今日 紐元於60至63美仙上落 你可能感興趣 美元走勢月底將明朗 今日 01:00 美元走勢月底將明朗 歐元於1.06至1.09上落 今日 01:00 歐元於1.06至1.09上落 日圓徘徊138至141 今日 01:00 日圓徘徊138至141 最新專欄文章 美元走勢月底將明朗 今日 美元走勢月底將明朗 加元阻力1.32 今日 加元阻力1.32 紐元於60至63美仙上落 今日 紐元於60至63美仙上落 澳元徘徊65至68美仙 今日 澳元徘徊65至68美仙 日圓徘徊138至141 今日 日圓徘徊138至141 經濟 美國 美元 銀行 通脹 外滙 歐洲 就業 拜登 GDP