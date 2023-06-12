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英鎊阻力1.27

財金專欄 2023/06/12

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面對4月核心年通脹率高企6.8%歷史高位，料本月22日議息會英倫銀行仍會繼續加息。市場估計，英息或要加至5.5厘才見頂（現為4.5厘）。加息雖有利英鎊短期走勢，但隨着英息逐步走高，料對英經濟以至英鎊滙

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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