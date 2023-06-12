  • 28°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 02:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日圓徘徊138至141

財金專欄 2023/06/12

分享：

分享：

就是本周聯儲局議息會不加息，當拜登政府要大舉發債，市場上美債供應仍將難免會激增，造成美債價跌債息升情況。日圓對美債息變化最為敏感，但相信日央行不會坐視不理，會繼續以口術為日圓護航，免其跌穿141兌1美

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

美元走勢月底將明朗
今日
美元走勢月底將明朗
歐元於1.06至1.09上落
今日
歐元於1.06至1.09上落
英鎊阻力1.27
今日
英鎊阻力1.27
澳元徘徊65至68美仙
今日
澳元徘徊65至68美仙
紐元於60至63美仙上落
今日
紐元於60至63美仙上落

你可能感興趣

美元走勢月底將明朗
今日 01:00
美元走勢月底將明朗
歐元於1.06至1.09上落
今日 01:00
歐元於1.06至1.09上落
英鎊阻力1.27
今日 01:00
英鎊阻力1.27

最新專欄文章

美元走勢月底將明朗
今日
美元走勢月底將明朗
加元阻力1.32
今日
加元阻力1.32
紐元於60至63美仙上落
今日
紐元於60至63美仙上落
澳元徘徊65至68美仙
今日
澳元徘徊65至68美仙
英鎊阻力1.27
今日
英鎊阻力1.27
經濟 美國 美元 銀行 通脹 外滙 歐洲 就業 拜登 GDP

上一篇文章

澳元徘徊65至68美仙

下一篇文章

英鎊阻力1.27
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日執意傾倒核水 港應對周詳果斷
日執意傾倒核水 港應對周詳果斷
不妨小注挾空倉
不妨小注挾空倉
投資坐標 - 易大SIR又塞錢入我們口袋了！
易大SIR又塞錢入我們口袋了！
宏觀眼界 - 也談人滙
也談人滙
滙豐派息增吸引力
滙豐派息增吸引力
選股情報 - 中國出口希望在第三季
中國出口希望在第三季