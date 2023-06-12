日圓徘徊138至141

就是本周聯儲局議息會不加息，當拜登政府要大舉發債，市場上美債供應仍將難免會激增，造成美債價跌債息升情況。日圓對美債息變化最為敏感，但相信日央行不會坐視不理，會繼續以口術為日圓護航，免其跌穿141兌1美

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