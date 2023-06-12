澳元徘徊65至68美仙

上周澳央行突如其來的加息，及後在其會後聲明中暗示有進一步加息機會，確為澳元滙價帶來不少支持。但環球經濟放慢是不爭事實，這可從內地5月出口數字變化中可見一班。商品貨幣主要跟環球經濟走，這可會限制澳元往後

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