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澳元徘徊65至68美仙

財金專欄 2023/06/12

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上周澳央行突如其來的加息，及後在其會後聲明中暗示有進一步加息機會，確為澳元滙價帶來不少支持。但環球經濟放慢是不爭事實，這可從內地5月出口數字變化中可見一班。商品貨幣主要跟環球經濟走，這可會限制澳元往後

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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