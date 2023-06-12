紐元於60至63美仙上落

周四新西蘭將公布首季GDP。鑑於其去年第四季經濟按季已收縮0.6%，重點看其能否避過衰退。周四聯儲局亦議息，如聯儲局不加息，這樣5.5厘紐元息率將具優勢。另外烏克蘭大壩決堤恐萬畝農田遭淹沒，倘全球糧價

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