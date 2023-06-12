加元阻力1.32 財金專欄 2023/06/12 分享： 分享： 面對今年首季GDP大幅攀升3.1%，扭轉去年第四季經濟收縮0.1%情況，加上樓市轉穩，迫使上周加央行在停頓了四個月後再度加息，以免通脹死灰復燃。面對史上最嚴重山火破壞，加上油價只作平穩表現，料加元上破 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元走勢月底將明朗 今日 美元走勢月底將明朗 歐元於1.06至1.09上落 今日 歐元於1.06至1.09上落 英鎊阻力1.27 今日 英鎊阻力1.27 日圓徘徊138至141 今日 日圓徘徊138至141 澳元徘徊65至68美仙 今日 澳元徘徊65至68美仙 你可能感興趣 美元走勢月底將明朗 今日 01:00 美元走勢月底將明朗 歐元於1.06至1.09上落 今日 01:00 歐元於1.06至1.09上落 英鎊阻力1.27 今日 01:00 英鎊阻力1.27 最新專欄文章 美元走勢月底將明朗 今日 美元走勢月底將明朗 紐元於60至63美仙上落 今日 紐元於60至63美仙上落 澳元徘徊65至68美仙 今日 澳元徘徊65至68美仙 日圓徘徊138至141 今日 日圓徘徊138至141 英鎊阻力1.27 今日 英鎊阻力1.27 經濟 美國 美元 銀行 通脹 外滙 歐洲 就業 拜登 GDP