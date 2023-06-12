面對今年首季GDP大幅攀升3.1%，扭轉去年第四季經濟收縮0.1%情況，加上樓市轉穩，迫使上周加央行在停頓了四個月後再度加息，以免通脹死灰復燃。面對史上最嚴重山火破壞，加上油價只作平穩表現，料加元上破

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