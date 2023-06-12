月底美元全球貨幣儲備佔比數字公布，美元下一步走勢方向才明朗。

過去一周有兩事項值得關注，烏克蘭大壩決堤及消息指中東提議組區內海軍聯盟。先談烏克蘭，今次大壩決堤恐怕會造成萬畝農田遭淹沒，還有數十萬畝農田因

...