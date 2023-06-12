美元走勢月底將明朗 財金專欄 2023/06/12 分享： 分享： 月底美元全球貨幣儲備佔比數字公布，美元下一步走勢方向才明朗。 過去一周有兩事項值得關注，烏克蘭大壩決堤及消息指中東提議組區內海軍聯盟。先談烏克蘭，今次大壩決堤恐怕會造成萬畝農田遭淹沒，還有數十萬畝農田因 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元於1.06至1.09上落 今日 歐元於1.06至1.09上落 英鎊阻力1.27 今日 英鎊阻力1.27 日圓徘徊138至141 今日 日圓徘徊138至141 澳元徘徊65至68美仙 今日 澳元徘徊65至68美仙 紐元於60至63美仙上落 今日 紐元於60至63美仙上落 你可能感興趣 歐元於1.06至1.09上落 今日 01:00 歐元於1.06至1.09上落 英鎊阻力1.27 今日 01:00 英鎊阻力1.27 日圓徘徊138至141 今日 01:00 日圓徘徊138至141 最新專欄文章 加元阻力1.32 今日 加元阻力1.32 紐元於60至63美仙上落 今日 紐元於60至63美仙上落 澳元徘徊65至68美仙 今日 澳元徘徊65至68美仙 日圓徘徊138至141 今日 日圓徘徊138至141 英鎊阻力1.27 今日 英鎊阻力1.27 經濟 美國 美元 銀行 通脹 外滙 歐洲 就業 拜登 GDP