沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 國際 22:37 2023/06/11 分享： 分享： 沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）最近在體育界又有大動作，本欄早前說談過的美國職業高爾夫球協會（PGA）與沙特支持的LIV職業高爾夫球巡迴賽合併，英美傳媒廣泛報道。沙特近年的投資動作極之進取，其中又以體育界的操作最為矚目，入主英超球會紐卡素，花重金打造沙特足球聯賽，盡顯財大氣粗的特色。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 今日 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 美斯愛國更愛家 錢財已非最重要 2023/06/10 美斯愛國更愛家 錢財已非最重要 沙特大舉投資體育 背後肯定有陰謀？ 2023/06/10 沙特大舉投資體育 背後肯定有陰謀？ 炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 2023/06/10 炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 2023/06/05 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 你可能感興趣 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 今日 10:10 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 美斯愛國更愛家 錢財已非最重要 14:00 2023/06/10 美斯愛國更愛家 錢財已非最重要 沙特大舉投資體育 背後肯定有陰謀？ 14:02 2023/06/10 沙特大舉投資體育 背後肯定有陰謀？ 最新專欄文章 美斯愛國更愛家 錢財已非最重要 2023/06/10 美斯愛國更愛家 錢財已非最重要 國金札記 - 錢財已非最重要 美斯愛國更愛家 2023/06/09 錢財已非最重要 美斯愛國更愛家 國金札記 - 大舉投資體育 沙特有陰謀？ 2023/06/08 大舉投資體育 沙特有陰謀？ 國金札記 - 炸魚薯條近百元 英通脹驚人寫照 2023/06/07 炸魚薯條近百元 英通脹驚人寫照 國金札記 - 英供樓負擔大增 延長按揭期成趨勢 2023/06/06 英供樓負擔大增 延長按揭期成趨勢 經濟 政治 主權基金 沙特阿拉伯 Softbank