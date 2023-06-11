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沙特基金急擴張 大搞作陸續有來

國際 22:37 2023/06/11

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沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）最近在體育界又有大動作，本欄早前說談過的美國職業高爾夫球協會（PGA）與沙特支持的LIV職業高爾夫球巡迴賽合併，英美傳媒廣泛報道。沙特近年的投資動作極之進取，其中又以體育界的操作最為矚目，入主英超球會紐卡素，花重金打造沙特足球聯賽，盡顯財大氣粗的特色。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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