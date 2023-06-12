港快公布輸入外勞 星經驗有何啟示 財金專欄 2023/06/12 分享： 分享： 新加坡近年經濟發展迅速，其大幅輸入外勞的政策有一定功勞，現時外勞人口佔該國總勞動力近三成七。香港復常，港府將於日內公布，在機場後勤、建造業、運輸等領域輸入外勞，以免拖住發展的步伐。 有新加坡朋友說，當地 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 美方「鬼打鬼」 李家超是否赴APEC變數多 2023/06/09 美方「鬼打鬼」 李家超是否赴APEC變數多 有政戲 - 高球場建屋有變數 收地角力白熱化 2023/06/08 高球場建屋有變數 收地角力白熱化 有政戲 - 訪京返港即出手 林定國重招禁「港獨歌」 2023/06/07 訪京返港即出手 林定國重招禁「港獨歌」 有政戲 - 特首政策組專家 下周論高質量發展 2023/06/06 特首政策組專家 下周論高質量發展 有政戲 - 財爺請食榴槤 背後隱藏經濟玄機 2023/06/05 財爺請食榴槤 背後隱藏經濟玄機 政治 經濟 GDP 航空 新加坡 人口 機場 運輸 印度 財政司