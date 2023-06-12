港快公布輸入外勞 星經驗有何啟示

新加坡近年經濟發展迅速，其大幅輸入外勞的政策有一定功勞，現時外勞人口佔該國總勞動力近三成七。香港復常，港府將於日內公布，在機場後勤、建造業、運輸等領域輸入外勞，以免拖住發展的步伐。

有新加坡朋友說，當地

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