沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 財金專欄 2023/06/12 分享： 分享： 沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）最近在體育界又有大動作，本欄早前說過的美國職業高爾夫球協會（PGA）與沙特支持的LIV職業高爾夫球巡迴賽合併，英美傳媒廣泛報道。沙特近年的投資動作極之進取，其中又以體 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 2023/06/11 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 美斯愛國更愛家 錢財已非最重要 2023/06/10 美斯愛國更愛家 錢財已非最重要 國金札記 - 錢財已非最重要 美斯愛國更愛家 2023/06/09 錢財已非最重要 美斯愛國更愛家 國金札記 - 大舉投資體育 沙特有陰謀？ 2023/06/08 大舉投資體育 沙特有陰謀？ 國金札記 - 炸魚薯條近百元 英通脹驚人寫照 2023/06/07 炸魚薯條近百元 英通脹驚人寫照 沙特阿拉伯 主權基金 中國 香港 美國 特朗普 股票 基金 Uber 高爾夫球