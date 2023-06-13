【美息未加完】港3個月定息能重上5厘？

美聯儲6月暫停加息幾無懸念，但市場預期今年至少還有兩次25基點加息。所以，本港銀行已於6月掉頭加息，以三個月定期為例，有可能加返到去年底的5厘息嗎？



本周四淩晨2點，美聯儲將公布6月議息結果，同時發布最新一季的經濟預測摘要報告及利率點陣圖，隨後儲局主席鮑威爾將舉行新聞發布會。

當下，關於加息的討論中， Skip（暫停加息）成了提及最多的詞。多位儲局高官公開支持「跳過」6月加息，市場也定價儲局將在6月議息會議上暫停加息。

不過，後續加息路徑仍存爭議，部分投資者認為6月Skip吹向停止加息的前奏，而最新調查指出今年至少還有兩次25基點加息。

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儲局6月暫停加息無懸念

繼15個月前開啟加息抗通脹行動以來，儲局或在6月議息會議上首次停下腳步。

即使面對具有彈性的美國經濟和持續的通貨膨脹，預計FOMC將維持基準貸款利率在5%-5.25%的區間不變，同時預計最新點陣圖顯示2023年底聯邦基金利率預期維持於5.1%。

儘管儲局官員們持續加息減輕經濟中的價格壓力，但通脹仍遠高於他們2%的目標。市場預期，美國5月核心CPI環比增速維持在0.4%，連續6個月保持在高位，整體CPI同比預計為4.1%，增速進一步回落。

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摩根士丹利指出，最近儲局的發言已經令市場對利率終值的預期降至5.3%，表明許多投資者確實認為跳過可能是停止的前奏。

然而，據《金融時報》對經濟學家的最新調查顯示，經濟學家認為FOMC需要採取比預期更強硬的行動來根除通脹，預計今年至少還有兩次25基點的加息。

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