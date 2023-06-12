  • 32°C
香港時間 : 2023612日 (週一) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洪灝：海外經濟體幣策呈分化格局

財金猛人追蹤 17:31 2023/06/12

分享：

分享：

對冲基金GROW思睿集團首席經濟學家洪灝發表最新觀點如下：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

重點：

1.美國聯儲局在激進的加息周期下，儲局在「物價穩定」和「金融穩定」的政策兩難選擇成為掣肘；

2.美國區域性銀行倒閉風波，信貸緊縮風險對就業市場和勞動者收入的衝擊引發連鎖反應，最終影響美國內需；

3.步入第二季，主要經濟體的復甦，結構性矛盾和分化走勢進一步顯露，而主要海外貨幣決策呈「三國演義」的分化格局。

    點擊圖片放大

美聯儲自去年3月起展開加息周期，至今連續10次加息，累計加息500個基點。洪灝認為，美聯儲大刀闊斧的加息政策是卓有成效，從美國4月消費者物價指數（CPI）按年漲幅連續10個月降温至4.9%，反映出物價形勢高燒不退的最嚴峻階段的基本過去。不過，值得留意環比（按月）數據，美國4月CPI按月走勢上揚，核心通脹仍保持於在5.5%的高位。

此外，論通脹回落速度，他表示，今年美國通脹回落步伐較去年下半年有所放緩

現階段，美國通脹迅速回到美聯儲2%的長期目標非朝夕之功，除非美國銀行出現系統性風險。

專訪 國策專家趙文利 談港股下半年部署【下一頁

海外經濟體幣策現分化格局

洪灝直言，目前主要海外經濟體的貨幣決策，呈現「三國演義」的分化格局：

（1）美聯儲
他又稱，高企的通脹即將成為本輪美聯儲加息尾端的重要背景板，逐步讓位於金融風險的演進，以及經濟走弱的節奏，成為政策進一步轉向的核心考量因素和觸發條件。

……更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

相關文章

洪灝：海外經濟體幣策呈分化格局
今日
洪灝：海外經濟體幣策呈分化格局
洪灝 王勝 談市場博弈與AI算力（第二版）
2023/06/03
洪灝 王勝 談市場博弈與AI算力（第二版）
滙豐 評地產板塊 薦15股
今日
滙豐 評地產板塊 薦15股
【美息未加完】港三個月定息會否加返到5厘？
今日
【美息未加完】港三個月定息會否加返到5厘？

你可能感興趣

洪灝：海外經濟體幣策呈分化格局
今日 17:31
洪灝：海外經濟體幣策呈分化格局
洪灝 王勝 談市場博弈與AI算力（第二版）
14:51 2023/06/03
洪灝 王勝 談市場博弈與AI算力（第二版）
滙豐 評地產板塊 薦15股
今日 12:00
滙豐 評地產板塊 薦15股

最新專欄文章

洪灝：中國經濟要高強度刺激（第二版 新增內房觀點）
2023/06/11
洪灝：中國經濟要高強度刺激（第二版 新增內房觀點）
曾淵滄：不妨小注挾空倉（一文看清）
2023/06/10
曾淵滄：不妨小注挾空倉（一文看清）
滙豐范卓雲：現金不再為王 高配科技股
2023/06/10
滙豐范卓雲：現金不再為王 高配科技股
洪灝 王勝 談市場博弈與AI算力（第二版）
2023/06/03
洪灝 王勝 談市場博弈與AI算力（第二版）
晉達資產管理：不要對中國市場過度悲觀
2023/06/03
晉達資產管理：不要對中國市場過度悲觀
洪灝 美國聯儲局 經濟數據表現 經濟 貨幣政策 中國人民銀行 加息 美國 M2 人民幣

上一篇文章

建銀國際趙文利：下半年注意四大風險

下一篇文章

量化投資和價值投資相輔相成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

0.4%差距 多賺68萬原因：男女有別？
0.4%差距 多賺68萬原因：男女有別？
曾淵滄 授唔等錢使的投資推介
曾淵滄 授唔等錢使的投資推介
量化投資和價值投資相輔相成
量化投資和價值投資相輔相成
洪灝：中國經濟要高強度刺激（第二版 新增內房觀點）
洪灝：中國經濟要高強度刺激（第二版 新增內房觀點）
洪灝：海外經濟體幣策呈分化格局
洪灝：海外經濟體幣策呈分化格局
曾淵滄：不妨小注挾空倉（一文看清）
曾淵滄：不妨小注挾空倉（一文看清）