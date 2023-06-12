洪灝：海外經濟體貨幣決策呈「三國演義」分化格局

對冲基金GROW思睿集團首席經濟學家洪灝發表最新觀點如下：

重點：

1.美國聯儲局在激進的加息周期下，儲局在「物價穩定」和「金融穩定」的政策兩難選擇成為掣肘；

2.美國區域性銀行倒閉風波，信貸緊縮風險對就業市場和勞動者收入的衝擊引發連鎖反應，最終影響美國內需；

3.步入第二季，主要經濟體的復甦，結構性矛盾和分化走勢進一步顯露，而主要海外貨幣決策呈「三國演義」的分化格局。

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美聯儲自去年3月起展開加息周期，至今連續10次加息，累計加息500個基點。洪灝認為，美聯儲大刀闊斧的加息政策是卓有成效，從美國4月消費者物價指數（CPI）按年漲幅連續10個月降温至4.9%，反映出物價形勢高燒不退的最嚴峻階段的基本過去。不過，值得留意環比（按月）數據，美國4月CPI按月走勢上揚，核心通脹仍保持於在5.5%的高位。

此外，論通脹回落速度，他表示，今年美國通脹回落步伐較去年下半年有所放緩。

現階段，美國通脹迅速回到美聯儲2%的長期目標非朝夕之功，除非美國銀行出現系統性風險。

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海外經濟體貨策現分化格局

洪灝直言，目前主要海外經濟體的貨幣決策，呈現「三國演義」的分化格局：

（1） 美聯儲

他又稱，高企的通脹即將成為本輪美聯儲加息尾端的重要背景板，逐步讓位於金融風險的演進，以及經濟走弱的節奏，成為政策進一步轉向的核心考量因素和觸發條件。

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編輯：鍾采餘

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