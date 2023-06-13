港股反底部署   平安證券論拐點

港股維持在於19300關持續，由6月以來恒指維持橫行的走勢，未能突破，加上大市成交縮減，反映市場信心不足。當前市場情緒較為悲觀，主要受內地經濟復甦進程偏慢影響。

港股5月底低見18000點水平後見底，即現顯著反彈，不過，恒指於19400點受制，暫時未能突破。歷史來看，市場出現悲觀情緒的原因主要與投資者對經濟基本面的悲觀預期有關，利好政策的出台或經濟基本面的回升能很好的扭轉市場的悲觀預期。市場預期政策推出，可利好股市走向。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

預期政策將出台 市場逐步企穩

展望6月份，在經歷了前期由於業績、政策預期以及外部壓力帶來的階段性調整之後，市場將逐步企穩。當前市場指數與估值已經都處於一個相對較低的水準，當前市場風險已經得到了較為充分的釋放，未來下行空間有限。展望未來，市場的轉機可能來自於政策與經濟兩個方向，從過往經驗來看，政策預期的變化往往要比經濟的實際好轉來的更加迅速一些。

港股在海外衰退跡象逐步顯現以及國內政策利好港股的大背景下，6月以來港股表現強勢，恒指走出18000水平底位。展望未來，平安證券指出，如海外經濟衰退進一步強化，內地市場能夠穩定地發展疊加港幣人民幣雙櫃檯政策順利實施，在此背景下，短期來看港股市場可能會有一波上行的動力，認為港股市場將迎來較好的底部佈局機會。

聯網龍頭估值處於較低水平

具體來看，平安證券建議重點關注近期處於焦點的AI大模型領域，尤其是內地自主研發中文大模型的一眾互聯網龍頭。具體有三大原因：

1. 目前互聯網龍頭估值處於較低水平，互聯網監管進入常態化，凸顯出較高的性價比；

2. 無論是近期將至的「618」電商節還是AIGC的應用、本地生活外賣、短視頻平臺、直播帶貨等一系列互聯網平台業務的市場都比較穩定，到了企穩修復的階段；

3. 內地自主研發中文大模型需要前端的算力、研發人才以及後臺資料等各方面的支援，對於互聯網龍頭有較大的利好。綜合來看，港股已經進入性價比較高的佈局期，首推港股的互聯網龍頭。

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...