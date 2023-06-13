連租約海外物業 有咩好？

當我們購入海外物業後，通常會考慮出租，以創造每月現金流。然而，尋找可靠且準時繳交租金的好租客，是可遇不可求。應該是在出租前先請對方提供收入證明？還是在簽訂租約前先跟對方見面？抑或有其他更好的方法？

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筆者認為，「Turnkey」是一個好的方法。「Turnkey」這個術語指的是提供完整且即時啟動的投資項目，即在購入物業時連同租約一起買下物業。

這樣一來，投資者便可以從原先的業主處得知現有租客的情況，例如是否經常拖欠租金或經常提出不合理的要求等，甚至可以要求業主提供租客的資料、工作證明，以及過去租金繳交的證明文件，以確保租客的可靠性，就可以讓投資者在購入物業後立即開始收取租金回報。

2021年4月，筆者在俄亥俄州Maple Heights購入了一所物業，面積為966平方呎，包括前後花園、地庫、閣樓和兩個車位，總面積合共7,840平方呎。該物業是一棟獨立屋（Single Family Residence），共有4間臥室和2個衞生間，前業主一直將物業出租，租給一個家庭，每月租金約1,000美元。

前業主向筆者提供了證明，顯示租客過去都按時繳交租金，而且已租住該物業多年，穩定性高。跟香港的租賃方式一樣，在美國租房時，租客需要向業主預先繳付保證金（Security deposit），以確保租客在租賃期間遵守租約。如果租客在租賃期滿後履行了所有租約條款，包括保持物業清潔，維持良好的狀態，押金便會退還給租客。保證金的金額由業主跟租客決定，一般是相等於1至2個月的租金。

在買入物業時，上手業主將從租客處收到的押金和未來一個月的租金，轉交到新業主手上。在扣除行政開支、押金和首月租金後，筆者總支出為71,255美元。每年的投資回報率高達16.7%。這項投資在物業成交的一刻，已即時為筆者帶來第一筆現金流。

透過「Turnkey」方式購入海外物業，並連同租約一起買下，是一種有效的投資方式。這種方式可以讓投資者，從上手業主處得知現有租客的情況，確保租客的可靠性，並在購入物業後，立即開始收取租金回報，是一種安全度極高的投資方法。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：鍾采餘

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