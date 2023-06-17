把脈美歐日英央行幣策（第三版）

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黃國英揀股：港股「重口味」之選
美國聯儲局、歐洲央行，以及日本央行，先後在6月15日，以及16日的議息結果，一如景順首席環球市場策略師Kristina Hooper在本文第一及第二版所預期，而她對上述3大央行的中短期展望，詳見本文第一及第二版。
至於短期內主要央行的議息會議，還有6月22日的英倫銀行，而Kristina預計該行會繼續加息，而且潛在加息次數會較歐央行可能更多。
更多日本央行貨幣政策分析，詳見：【下一頁】
更多聯儲局及歐央行議息後分析，詳見：【下一頁】
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【第二版刊於6月15日 13：47】
美國聯儲局剛在香港時間上午2時公布議息結果，一如市場預期宣布貨幣政策按兵不動（詳見本文第一版），聯邦基金指標利率的目標區間維持在5厘至5.25厘。不過，會後公布的點陣圖預示，今年底基準利率將升至5.6厘，即下半年內可能仍有加息0.5厘的機會，較之前市場預期多了0.25厘。
至於另外三大央行歐洲央行、日本央行及英倫銀行，將在香港時間6月15日晚、16日上午及22日晚公布議息結果。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper預期如下......
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更多聯儲局議息後分析，詳見：【下一頁】
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【第一版刊於6月14日 22：00】
【第一版題為：美勢暫停加息 復加息看一關鍵】
美國聯儲局將於香港時間6月15日上午2時公布議息結果。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper，澳、加央行在早前分別暫停1、2次加息後恢復加息，可供其他央行仿傚，而讀者更需要關注美國未來消費者物價指數（CPI）表現。
有條件暫停加息可作為各國央行有效的工具
Kristina指出：
澳加央行恢復加息
另一方面，澳洲央行在4月4日暫停一次加息後，到5月2日及6月6日的議息均加息0.25厘；加拿大央行也在1月底加息後，也在暫停2次加息後，於6月7日議息恢復加息0.25厘。對於澳、加央行均在暫停加息後恢復加息，Kristina認為：
這種加息決定至關重要，因為央行決策可能相互影響，其他央行亦可能因此紛紛仿傚。
雖然標準普爾500指數看似並未受到上述澳洲及加拿大恢復加息的影響，但是Kristina解釋：
Kristina進一步認為：
這一升勢應可持續，因為目前「錯失恐懼症（fear of missing out）」正推動更多投資者買入股票，相信由於聯儲局政策仍不明朗，近期市場可能有潛在震盪。
至於聯儲局即將公布的議息結果，Kristina依然相信......
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（詳細分析更新中）
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撰文 : Kristina Hooper 景順環球首席市場策略師
欄名 : 景順觀點