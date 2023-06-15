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美暫停加息 復加息看一關鍵（第二版）

財金猛人追蹤 02:16 2023/06/15

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美國聯儲局剛在香港時間上午2時公布議息結果，一如市場預期宣布貨幣政策按兵不動，聯邦基金指標利率的目標區間維持在5厘至5.25厘。

不過，會後公布的點陣圖預示，今年底基準利率將升至5.6厘，即下半年內可能仍有加息0.5厘的機會，較之前市場預期多了0.25厘。

（詳細分析更新中）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於6月14日 22：00】

【第一版題為：美勢暫停加息 復加息看一關鍵】

美國聯儲局將於香港時間6月15日上午2時公布議息結果。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper，澳、加央行在早前分別暫停1、2次加息後恢復加息，可供其他央行仿傚，而讀者更需要關注美國未來消費者物價指數（CPI）表現。

    點擊圖片放大

有條件暫停加息可作為各國央行有效的工具

Kristina指出：

  • 政策實施與對經濟產生實質影響之間有重大時差，而央行深知其中蘊藏的風險。與此同時，央行亦知道通脹變得根深蒂固的風險。
  • 「有條件暫停加息」允許央行稍作喘息，給予各經濟體一定時間消化之前的加息，同時避免被視作轉趨鴿派，進而導致金融狀況過早放寬。
  • 有條件暫停可實現一箭雙雕，既可給予央行更多時間評估更多數據，亦能繼續控制通脹和通脹預期。

澳加央行恢復加息

另一方面，澳洲央行在4月4日暫停一次加息後，到5月2日及6月6日的議息均加息0.25厘；加拿大央行也在1月底加息後，也在暫停2次加息後，於6月7日議息恢復加息0.25厘。對於澳、加央行均在暫停加息後恢復加息，Kristina認為：

這種加息決定至關重要，因為央行決策可能相互影響，其他央行亦可能因此紛紛仿傚。 

雖然標準普爾500指數看似並未受到上述澳洲及加拿大恢復加息的影響，但是Kristina解釋：

  • 這可能是由於上周發布的美國初次申領失業金人數，連續第三周錄得增長，升至261,000人，遠超預期。
  • 然而，由於市場上漲僅是由少量科技股帶動，所以主導升勢的力量十分有限。 

Kristina進一步認為：

這一升勢應可持續，因為目前「錯失恐懼症（fear of missing out）」正推動更多投資者買入股票，相信由於聯儲局政策仍不明朗，近期市場可能有潛在震盪。

至於聯儲局即將公布的議息結果，Kristina依然相信......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：資產擺位 睇4個經濟周期變換

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（詳細分析更新中）

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...

撰文 : Kristina Hooper 景順環球首席市場策略師

欄名 : 景順觀點

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