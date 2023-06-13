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美股還能繼續上升嗎？

研究報告 07:08 2023/06/13

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美股年內至今漲幅亮麗，納指、標指、道指分別上漲26%、12%、2.2%。未來還有上漲空間嗎？

高盛使用了股息貼現模型（DividendDiscountModel，DDM）和經濟學家的假設，以標普500指數為例，預測未來20年標指的年復合增長率為5.4%，並强調如果投資者對人工智能的應用進行定價，標指還將有上漲空間。

高盛假設，人工智能可以在10年內廣泛採用，每年將生產率提高1.5個百分點，估計未來20年標指的年復合增長率為5.4%，而模型目前假設為增長4.9%，這將支持標指的公允價值比今天高出9%。

股票投資者正在激烈討論生成式人工智能（AI）可能對公司未來收入增長、盈利能力和股票估值產生的影響。廣泛採用AI技術的時機不確定，這意味着投資組合經理還必須努力考慮適當的貼現率，以適應潛在的收益增長。

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生產率增長推升股市     
        
經濟學家指出，歷史上有兩個例子可能對今天採用人工智能有幫助。在20世紀初，隨着電力的發現，美股似乎反映了生產力繁榮實現後的影響，最終在1923年至1928年期間每年回報22%。在20世紀90年代，隨着企業廣泛採用個人電腦以及早期使用互聯網，標指反映了生產力繁榮的影響，在1994年至1999年期間每年回報率為26%，接近生產率增長的峰值。歷史表明，投資者對新技術的好處過於樂觀的預期，有時會導致股價在短期內大幅上漲。

由於股票投資者要求有限的額外補償來資產帶來的風險，即使考慮到更好的長期增長，互聯網繁榮也導致股權風險溢價（Equityriskpremium，ERP）從4.4%降至1.6%，降幅達3個百分點。今天，ERP等於4%，實際上在過去7個月里略有上升，與歷史平均水平大致相符。同樣，股票分析師的樂觀情緒在互聯網繁榮時期急劇上升，這反映在長期每股收益增長預期上。長期每股收益增長預期從1994年的12%上升到2000年的19%。相比之下，在過去幾個月裏，長期每股收益增長預期一直保持在11%左右，與歷史平均水平大致相符。

 

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欄名 : 大行有路捉

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