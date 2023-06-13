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剖析經濟周期4階段債券部署

研究報告 01:05 2023/06/13

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固定收益投資者於過去約10年，經歷低利率時期。不過，各國央行或將維持較高利率，以應對持續高企的通脹水平。在此新環境下，企業債券可望於投資組合中發揮利好作用。投資者不妨考慮在經濟周期的不同階段，運用不同類型的債券組合。

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經濟周期的4個階段：

一、擴張：短期信用債

  • 在經濟擴張階段，生產力較高，經濟的快速增長有利企業。
  • 盈利上升使資產負債表亦有所改善，因此企業拖欠債務的情況較少。同時，利率亦相對較低。
  • 然而，在擴張周期接近尾聲時，貨幣供應量增加導致通脹回升。由於產量較高，市場對原材料、製造材料及能源的需求亦相應增加。
  • 大宗商品、黃金及現金的表現通常不俗，而在擴張階段結束時，短期信用債於投資組合中更能發揮作用。

二、放緩／滯脹：政府債券及投資級別債券

  • 一旦增長達到頂峰，經濟將逐步放緩，而通脹持續上升，使企業開始看緊支出。
  • 增長動力轉趨負面，商業環境轉弱，盈利下降，不少企業開始拖欠債務，而政府債券及投資級別債券，則在此環境下發揮良好表現。

三、衰退／通縮：高收益債券

......

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施羅德對於美國加息影響經濟的分析，詳見：【下一頁

延伸閱讀：美緩加息 普徠仕數據把脈年內難減息

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...

撰文 : Elizabeth Murphy 施羅德信貸投資總監

欄名 : 投資心德

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