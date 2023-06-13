資產擺位 睇4個經濟周期變換

固定收益投資者於過去約10年，經歷低利率時期。不過，各國央行或將維持較高利率，以應對持續高企的通脹水平。在此新環境下，企業債券可望於投資組合中發揮利好作用。投資者不妨考慮在經濟周期的不同階段，運用不同類型的債券組合。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

經濟周期的4個階段：

一、擴張：短期信用債

在經濟擴張階段，生產力較高，經濟的快速增長有利企業。

盈利上升使資產負債表亦有所改善，因此企業拖欠債務的情況較少。同時，利率亦相對較低。

然而，在擴張周期接近尾聲時，貨幣供應量增加導致通脹回升。由於產量較高，市場對原材料、製造材料及能源的需求亦相應增加。

大宗商品、黃金及現金的表現通常不俗，而在擴張階段結束時，短期信用債於投資組合中更能發揮作用。

二、放緩／滯脹：政府債券及投資級別債券

一旦增長達到頂峰，經濟將逐步放緩，而通脹持續上升，使企業開始看緊支出。

增長動力轉趨負面，商業環境轉弱，盈利下降，不少企業開始拖欠債務，而政府債券及投資級別債券，則在此環境下發揮良好表現。

三、衰退／通縮：高收益債券

......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

施羅德對於美國加息影響經濟的分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：美緩加息 普徠仕數據把脈年內難減息

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本？你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...