資產擺位 睇4個經濟周期變換

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【凍息展望】美股仲有得升？
固定收益投資者於過去約10年，經歷低利率時期。不過，各國央行或將維持較高利率，以應對持續高企的通脹水平。在此新環境下，企業債券可望於投資組合中發揮利好作用。投資者不妨考慮在經濟周期的不同階段，運用不同類型的債券組合。
經濟周期的4個階段：
一、擴張：短期信用債
二、放緩／滯脹：政府債券及投資級別債券
三、衰退／通縮：高收益債券
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撰文 : Elizabeth Murphy 施羅德信貸投資總監
欄名 : 投資心德