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二手觀望氣氛濃  靜待議息結果

地產 12:00 2023/06/13

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首季中港通關後，樓市氣氛好轉，交投量有所反彈，但情況卻側重於新盤市場，相反二手則面臨新盤搶客，而且上月本港銀行再度加息，成交走勢明顯轉弱，觀望氣氛日漸濃厚，早前財政司司長陳茂波指出，政府會按實際情況，研究進一步放寬首置客按揭成數，部分買家即暫緩入市，使情況雪上加霜，二手市場需靜待好消息，才可打破僵局。

一手成交走勢不俗，由3月開始，已連續3個月新盤成交突破千宗，但同時間二手交投量卻現萎縮，土地註冊處資料，5月住宅註冊量約4,003宗，較4月的4,583宗，按月減580宗或13%，創4個月以來的低位。近日二手交投量未見起色，據代理行資料，剛過去的周末，10大屋苑僅錄3宗成交，按周再減25%之餘，更創下連續6個周末交投維持個位數。

由於整體二手氣氛較觀望，買家未敢貿意入市，業主議價空間亦有限，而且部分準買家改為購入售價貼近二手，具備多項置業優惠的新盤，直接拖低各屋苑的成交量，也促使蝕讓頻現，由半新盤到大型屋苑，同樣出現壯士斷臂。

在壞消息盡出下，二手短期終有好消息出現，美國聯儲局將於本周四再度議息，據道指期貨最新預測，估計約有7成機會美聯儲將於本月暫停加息，意味本港按息極有機會維持不變，使準買家更容易計算每月供樓開支，有望為本港樓市帶來提振作用，假如確立息口暫緩上升的趨勢，有機會釋放購買力，由低位持續反彈。

記者：李偉航
 

二手觀望氣氛濃  靜待議息結果

欄名 : 樓市分析

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