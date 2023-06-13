按揭戰白熱化 銀行回贈屢創新高 地產 14:00 2023/06/13 分享： 分享： 銀行按揭戰加劇，背後反映近期按揭市場收縮，包括二手交投放緩，以及新盤樓花按揭需求降低，以及加息致轉按需求大減，導致今年首4個月新取用按揭宗數創新低。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 延長居屋按揭擔保期 如何助上車？ 2023/04/06 延長居屋按揭擔保期 如何助上車？ 英推十成按揭 是否借得過？ 2023/05/15 英推十成按揭 是否借得過？ 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 2023/06/05 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 如果再放寬按揭 2023/06/06 如果再放寬按揭 英供樓負擔大增 延長按揭期成趨勢 2023/06/06 英供樓負擔大增 延長按揭期成趨勢 你可能感興趣 延長居屋按揭擔保期 如何助上車？ 01:00 2023/04/06 延長居屋按揭擔保期 如何助上車？ 英推十成按揭 是否借得過？ 16:43 2023/05/15 英推十成按揭 是否借得過？ 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 23:17 2023/06/05 英供樓負擔大增 延長按揭成趨勢 最新專欄文章 專家樓論 - 私人參建居屋 增資助出售單位量？ 今日 私人參建居屋 增資助出售單位量？ 專家樓論 - 1伙都不能少 2023/06/12 1伙都不能少 專家樓論 - 網購盛行 傳統商店出招突圍 2023/06/10 網購盛行 傳統商店出招突圍 專家樓論 - 政府研寬首置按揭成數 樓花物業可受惠？ 2023/06/09 政府研寬首置按揭成數 樓花物業可受惠？ 專家樓論 - 甲級商廈租務競爭烈 2023/06/09 甲級商廈租務競爭烈 一手市場 香港物業 香港金融管理局 成交 加息 銀行