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按揭戰白熱化 銀行回贈屢創新高

地產 14:00 2023/06/13

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銀行按揭戰加劇，背後反映近期按揭市場收縮，包括二手交投放緩，以及新盤樓花按揭需求降低，以及加息致轉按需求大減，導致今年首4個月新取用按揭宗數創新低。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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