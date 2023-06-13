區選谷投票率 雙料議員「請纓」落場 財金專欄 2023/06/13 分享： 分享： 區議會12月中舉行換屆選舉，直選議席雖然佔不到兩成，但仍是各方兵家必爭之地。各政黨開始部署人選，總的來說，新人出戰直選居多，但為谷投票率，有知名度高的「雙料議員」要求出選。 政府「大刀闊斧」改革區議會， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港快公布輸入外勞 星經驗有何啟示 2023/06/12 港快公布輸入外勞 星經驗有何啟示 有政戲 - 美方「鬼打鬼」 李家超是否赴APEC變數多 2023/06/09 美方「鬼打鬼」 李家超是否赴APEC變數多 有政戲 - 高球場建屋有變數 收地角力白熱化 2023/06/08 高球場建屋有變數 收地角力白熱化 有政戲 - 訪京返港即出手 林定國重招禁「港獨歌」 2023/06/07 訪京返港即出手 林定國重招禁「港獨歌」 有政戲 - 特首政策組專家 下周論高質量發展 2023/06/06 特首政策組專家 下周論高質量發展 政治 立法會 選舉 區議會 區議會選舉 民協