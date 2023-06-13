區選谷投票率 雙料議員「請纓」落場

區議會12月中舉行換屆選舉，直選議席雖然佔不到兩成，但仍是各方兵家必爭之地。各政黨開始部署人選，總的來說，新人出戰直選居多，但為谷投票率，有知名度高的「雙料議員」要求出選。

政府「大刀闊斧」改革區議會，

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