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復星財富李曉翀：同程布陣疫後青年市場

財金猛人追蹤 19:48 2023/06/14

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近期內地興起寺廟經濟，背後可見內地年輕人的出遊口味，以及現時內地消費者兩極化，吸引筆者關注受惠於迎合潮流變化的公司。

專訪 國策專家趙文利 談港股下半年部署【下一頁

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筆者認為當文化內涵注入到觀光景區，尤其是有佛教等文化元素，更能吸引年輕人，皆因當代年輕人更注重沉浸式體驗。特別是，現時內地民眾出遊習慣產生變化，開始不會傾向集中於大的假期，畢竟人山人海的體驗感不好，而且內地旅遊消費開始趨向兩極分化，為主打中低端旅遊生意的在綫旅行社（OTA）帶來更多商機，如同程旅行 （00780） 去年低位反彈後升軌未變，足以例證。

同程旅行此前叫同程藝龍，改名在2021年12月正式生效，皆因旅行二字反映的定位更加清晰。至於名中此前為何有藝龍，就是2016年同程與藝龍宣布合併，此舉將同程的B2C（企業對消費者）業務和藝龍的酒店業務結合在一起，形成了一個覆蓋整個旅遊產業鏈的平台。

OTA市場競爭激烈

至於為何能夠與攜程齊齊「搵食」，就讓筆者娓娓道來吧，這亦是該公司重要的護城河。同程網成立於2004年，早期定位喺旅遊行業嘅B2B（企業對企業）服務提供商。不過日子有功，儲落咁多「貨仔」，睇住OTA行業「個餅」愈來愈大，當然博一博「單車變摩托」心態，終在2011年同程網開始發力B2C大眾綫上旅遊市場。

此外，同程藝龍在1999年5月美國特拉華州成立，2010年藝龍CEO崔廣福改變公司定位，從此藝龍專攻酒店預訂市場，2011年5月藝龍內地酒店簽約率先突破2萬家，持續保持酒店覆蓋第一，同年藝龍接受騰訊 （00700） 與旅遊平台Expedia（美：EXPE）的投資。

這說明OTA市場競爭激烈，「攔路虎」實唔少，攜程 （09961） 是最積極的一個。其中，攜程在2011年門票業務上加大資本開支，而同程網提出返現模式，兩家公司在交通票務市場掀起價格戰。2012至2014年期間，攜程與藝龍多次價格戰，皆因藝龍的快速發展直接衝擊到攜程主營的酒店業務。最經典在2014年，攜程投資同程網為了阻止同程與藝龍的戰略聯盟達成。

同時，騰訊早在2012年已投資同程，上述亦提及2011年藝龍接受了騰訊投資，換言之，同程及藝龍的發展已不能單純以價格戰來解決，攜程亦只能在併購戰中決一勝負。攜程在2014年投資同程網之後，成為其第二大股東，隨後「順勢而為」，Expedia於2015年將其持有62.4%的同程藝龍股份出售予攜程同鉑濤集團，交易完成後攜程持有同程藝龍37.6%的股權，成為藝龍第一大股東。

最後在2016年同程與藝龍宣布合併後，同程藝龍通過併購其他旅遊相關企業，進一步擴大了自己的業務版圖。例如，同程藝龍收購了美團旅遊的業務，進一步增強了其在綫旅遊市場的地位。

另外，股東騰訊的扶持亦功不可沒，2016年藝龍成為微信錢包「酒店」入口的唯一運營商，開始經營其騰訊旗下平台。同程旅行現時基於微信生態作為主陣地，大力發展小程序和短視頻業務，在騰訊流量加持下，同程進一步擴大了其在綫旅遊市場的影響力。

現時，同程旅行以小程式為核心，2023年第一季平均活躍使用者中有80%來自微信小程式已可見一斑，除外，微信內酒旅服務生態不斷完善，亦有助同程探索其他盈利增長的途徑，集團面對同樣進軍下沉市場的美團 （03690） 亦有差異化的策略，如同程程式首頁酒店、機票及火車票為三大模組引人注目，美團程式的酒店民宿、景點門票及火車票機票功能並未重點列示。

同程旅行去年低位反彈後，每次調整的底部不斷上移，反映「醒目錢」看得更遠，過去一周，內地剛結束高考，寒窗苦讀的讀書人終在第一個重要轉折點後「透下氣」，有一定誘因在傳統暑假旺季之前惹來炒作，特別是最近同程跟大市調整後，估值更吸引，不妨留意。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

撰文 ：李曉翀 復星國際證券有限公司研究部助理副總裁

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撰文 : 李曉翀 復星國際證券有限公司研究部助理副總裁

欄名 : 無寶不落

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