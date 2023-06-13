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瀚亞投資：為加息周期結束做好部署

研究報告 13:57 2023/06/13

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瀚亞投資發表2023年中期投資展望，該行指出，美國經濟在承受聯儲局緊縮政策的全面影響後，可能在未來6至12個月步入衰退，加上全球通脹放緩的趨勢，可能在下半年為優質債券及存續期投資提供較有利的環境。

若確定美國加息周期見頂，較高收益的新興市場本幣主權債券亦顯得吸引，但投資者需慎選持倉。

在亞洲新興市場方面，由於宏觀經濟基本因素穩健及具中期盈利動力，故利好區內市場，例如供應鏈重整、實體經濟行業的資本開支回升，以及增加減碳和基建開支。

    點擊圖片放大

中國經濟方面，瀚亞投資指出，中國經濟復甦與已發展市場增長放緩背道而馳，預料出口需求仍然疲軟，當地開支，尤其服務業繼續成為中國經濟復甦的主要推動力。

鑑於中國政府聚焦增長「質量」，估計加推重大刺激經濟政策的可能性不大。中國通脹仍然溫和，因此市場廣泛預期中國人民銀行將實施寬鬆的貨幣政策。

投資看法：

  • 日本股市展現眾多機遇，估值相對環球股市仍非常吸引
  • 中國A股市場年內持平，現時的估值並不昂貴
  • 看好中國新能源、能源存儲及資訊保安等新經濟產業
  • 看好印度今年繼續可望成為增長最迅速的主要經濟體，料印度盧比滙價保持穩定

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 機構看法

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