瀚亞投資：為加息周期結束做好部署

瀚亞投資發表2023年中期投資展望，該行指出，美國經濟在承受聯儲局緊縮政策的全面影響後，可能在未來6至12個月步入衰退，加上全球通脹放緩的趨勢，可能在下半年為優質債券及存續期投資提供較有利的環境。

若確定美國加息周期見頂，較高收益的新興市場本幣主權債券亦顯得吸引，但投資者需慎選持倉。

在亞洲新興市場方面，由於宏觀經濟基本因素穩健及具中期盈利動力，故利好區內市場，例如供應鏈重整、實體經濟行業的資本開支回升，以及增加減碳和基建開支。

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中國經濟方面，瀚亞投資指出，中國經濟復甦與已發展市場增長放緩背道而馳，預料出口需求仍然疲軟，當地開支，尤其服務業繼續成為中國經濟復甦的主要推動力。

鑑於中國政府聚焦增長「質量」，估計加推重大刺激經濟政策的可能性不大。中國通脹仍然溫和，因此市場廣泛預期中國人民銀行將實施寬鬆的貨幣政策。

投資看法：

日本股市展現眾多機遇，估值相對環球股市仍非常吸引

中國A股市場年內持平，現時的估值並不昂貴

看好中國新能源、能源存儲及資訊保安等新經濟產業

看好印度今年繼續可望成為增長最迅速的主要經濟體，料印度盧比滙價保持穩定

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