市傳中國大規模救市 高盛：內房只會衰退

外媒傳內地正考慮一系列廣泛的刺激措施以提振經濟，當中支持樓市是關鍵。不過高盛早前就潑內房冷水，指中央致力撇除內地經濟對內房的依賴，政策只會保內房衰退「軟著陸」而非重振行業，形容內房只會「L形」恢復。

彭博引述消息人士指，監管機構考慮降低存量房貸利率，並進一步通過政策性金融工具為保交樓提供更多融資支持。消息人士又指，國務院可能會在本周五討論這些政策，但尚不清楚何時會公布或實施這些政策。

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高盛指出，現在的樓市周期與以往不同，由於對人口需求下降的擔憂加劇、政策重心轉向支持戰略性重要行業（如高端製造業）以及居民住房負擔能力減弱等原因，中央政府似乎非常決心不將房地產作為短期刺激工具。高盛認為，政策優先考慮的是讓內房行業有序地陷入多年放緩，而不是重新刺激行業上行，故不認為會重覆2015至2018年「棚改貨幣化」（政府直接以金錢的形式，補償被拆遷棚戶區居民，然後居民再到商品房市場上購置住房）的做法。

大行拆局 點救內房 政策要大力先有效（附內房目標價）

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然而，為了抵消仍然強烈的經濟增長逆風和持續存在的金融風險，高盛預計內地未來還會有進一步的住房寬鬆措施，包括

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