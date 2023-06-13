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儲局料6月暫停加息 年底前美息如何走？

研究報告 15:54 2023/06/13

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本周四（6月15日），美國聯儲局將公布議息結果，市場普遍預期儲局今次將暫停加息，惟市場仍關注年底美息如何走。

對於儲局6月的議息結果，中金預期儲局將按兵不動，但同時強調加息周期尚未結束，並暗示傾向在7月繼續加息。

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下半年料仍再加息0.25厘

中金預期，聯儲局小幅上調點陣圖，年底聯邦基金利率終值或提高至5.25至5.50厘區間，對應下半年再加息0.25厘，對年底核心PCE通脹的預測也將較3月上調。

中金又指出，年初以來的另一個變化是美國經濟韌性好於預期，而這可能使得美聯儲對於未來經濟走勢更為樂觀。

在3月的經濟預測中，美聯儲官員對於今年第四季度GDP同比增速的預測中值為0.4%，而根據FOMC會議的紀要，官員們對於年底出現溫和的經濟衰退有一定預期。

倘利率居高不下 美元短期仍有支持

但過去兩個月的資料表現較好，根據亞特蘭大聯儲GDP模型預測，第二季度GDP季調環比折年率或在2.2%左右，而這也意味着美國經濟不會很快進入衰退。因此，不排除聯儲局會在上調對於年底GDP增速的預測。如果該情形發生，那麼將被視為積極訊號，市場對於經濟衰退的擔憂將下降，風險偏好或得到提振。但這種情形也會強化市場對於美國利率在高位停留較久（High for longer）的預期，如果利率居高不下，對美元滙率也可能帶來短暫支持。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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