美通脹續回落 儲局料6月暫停加息 年底前美息如何走？

本周四（6月15日），美國聯儲局將公布議息結果。隨着美國通脹數據續回落，市場普遍預期儲局今次將暫停加息，惟市場仍關注年底美息如何走。

美國勞工部公布，美國5月消費者物價指數(CPI)按年升4%，升幅是2021年3月以來最低，亦低過預期的4.1%。美國通脹續回落，令市場對本月儲局議息維持息口按兵不動的預期更肯定。當CPI通脹數據公布後，利率期貨預期本月不加息的機會已升至逾9成。這將會是儲局由去年3月起連續加息10次後，首次的議息會後不加息。

對於儲局6月的議息結果，中金預期儲局將按兵不動，但同時強調加息周期尚未結束，並暗示傾向在7月繼續加息。

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下半年料仍再加息0.25厘

中金預期，聯儲局小幅上調點陣圖，年底聯邦基金利率終值或提高至5.25至5.50厘區間，對應下半年再加息0.25厘，對年底核心PCE通脹的預測也將較3月上調。

中金又指出，年初以來的另一個變化是美國經濟韌性好於預期，而這可能使得美聯儲對於未來經濟走勢更為樂觀。

在3月的經濟預測中，美聯儲官員對於今年第四季度GDP同比增速的預測中值為0.4%，而根據FOMC會議的紀要，官員們對於年底出現溫和的經濟衰退有一定預期。

倘利率居高不下 美元短期仍有支持

但過去兩個月的資料表現較好，根據亞特蘭大聯儲GDP模型預測，第二季度GDP季調環比折年率或在2.2%左右，而這也意味着美國經濟不會很快進入衰退。因此，不排除聯儲局會在上調對於年底GDP增速的預測。如果該情形發生，那麼將被視為積極訊號，市場對於經濟衰退的擔憂將下降，風險偏好或得到提振。但這種情形也會強化市場對於美國利率在高位停留較久（High for longer）的預期，如果利率居高不下，對美元滙率也可能帶來短暫支持。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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