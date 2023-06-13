論全球經濟近況與A股配置

環球經濟方面，加拿大央行本周意外加息0.25厘，政策利率升至4.75%創2001年以來最高水準，此前加拿大央行已經連續兩次暫停加息。

專訪 國策專家趙文利 談港股下半年部署【下一頁】

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加拿大央行表示，認為貨幣政策的限制性不足以使供需恢復平衡，並使通脹率可持續地回到2%的目標。另外，日本財務大臣鈴木俊一表示，必須開始調查政府是否可以按帳面價值購買央行持有的大量ETF，日本股票市場受其影響周中大幅下跌。美國財政部表示，計畫增加國債發行量，以繼續為政府融資，市場擔憂大規模的美債發行將令市場陷入震盪並推高短期利率。

港股市場方面，政策預期仍然為支撑市場的主要因素。地產放鬆政策預期推動地產股大幅上漲，帶動部分地產鏈個股走強；存款利率下調緩解銀行息差壓力，金融板塊也表現較好；煤價短期止跌回升，能源股出現反彈；醫藥、資訊技術表現較弱。布林肯可能在數周內訪華的新聞減輕了投資者對中美關係的擔憂，刺激中概股大幅上漲。我們將繼續關注後續是否有更多基本面改善或穩增長政策加力的訊號出現。

中國市場方面，5月出口按年增速由正轉負下滑至-7.5%，大幅低於市場預期，除高基數影響外，歐美需求放緩和東盟貿易降温對出口的負面影響顯現，後續穩增長措施出台的概率進一步上升。

多家國有大行下調部分存款利率，涉及人民幣、美元幣種，為2022年4月存款利率市場化調整機制建立起來後的第四輪存款利率下調，有助緩解銀行息差壓力。多地金融監管部門近期開展調研，對經濟信貸需求、房地產市場、金融風險變化等情況開展調研。經濟日報發文稱，當前房地產市場仍處於調整期，有關部門和各地持續出台支持政策，放鬆購房限制，減輕資金壓力，加大金融支援，而政策的落地見效需要一定時間。

四大因素主導資金流流向A股

人民幣滙率中間價高於之前交易日收盤價，反映央行對人民幣貶值的容忍態度或發生變化。

庫存周期接近底部，南華商品指數持續回升，國內商品價格擔憂基本緩解。經濟微觀層面也出現積極訊號，包括快遞發展、中小企業發展、挖掘機指數等。

地緣方面，中美外交出現積極訊號，包括紐西蘭總理率領貿易代表團訪問中國和布林肯訪華。

股票交易額呈現底部反彈態勢，市場悲觀情緒逐步化解，加上國內政策利好預期逐漸強烈，未來幾個月減息的概率較大。

我們認為，悲觀情緒逐步消退，政策利好或促進市場反彈。上周資金面延續寬鬆，回購利率和存單利率繼續下行，帶動短端收益率回落。中長端收益率窄幅震盪，收益率曲綫繼續陡峭化。

資金利率中樞繼續下移，推動短端收益下行。在基金及理財需求的帶動下，3年以內收益率下行較多，政策性金融債收益率下行大於國債。而信用債收益率回落幅度相對温和。

當前信用利差已經處於較窄分位，資金追漲動力較弱，在資金面寬鬆確定性較大的情況下更傾向短端利率債。，5月CPI小幅反彈至0.2%，但PPI繼續超預期回落至-4.6%，除基數原因及大宗商品價格下行的影響，企業繼續去庫存也是推動PPI繼續走低的重要原因。在經濟基本面明顯反彈及本輪主動去庫存結束之前，PPI環比很難出現明顯反彈，基金面維持寬鬆的確定性依舊較大。

根據人民幣滙率、商品價格、經濟微觀層面、地緣政治和市場交易量等多方面因素的變化，市場已經在較大程度上反映了悲觀預期。未來幾個月減息的概率較大，MLF利率下調將帶動其他利率下調，銀行也紛紛下調存款利率。

因此，在政策端持續發力的情況下，市場有望反彈，投資者可以考慮增加A股的配置。

撰文 ：張鈞 華夏基金（香港）研究部主管、投資經理

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