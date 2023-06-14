光大證券國際：看好恒指反彈至23000點水平

港股踏入6月後反覆向上，光大證券（國際）證券策略師伍禮賢表示，內地經濟有望繼續復甦勢頭，加上市場憧憬環球主要央行逐步停止收緊貨幣政策，有利投資市場延續回穩態勢，該行維持對恒指今年目標為23000點。

他指出，影響下半年港股走勢的因素包括：

1）歐美央行息率走向、2）歐美銀行危機發展、3）地緣政治及全球經濟衰退風險；4）內地的經濟復甦勢頭；5）內地貨幣政策及監管力度；6）內房銷售及經營數據，以至7）人民幣滙率走勢。

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從首季業績期數據可見，上市企業盈利正處於復甦階段，該行預期港股2023年的每股盈利將增長14%，而2024年則回落至9%。同時，最近40年美國經歷了6次加息周期，當中有5次在停止加息後半年，恒指均呈現上升走勢，反映恒指可能受惠環 球息率向下而獲資金湧入。

另外，6月19日將推出港幣及人民幣雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制，料將有助推動人民幣計價證券在香港的交易及結算。伍禮賢表示，推出人民幣雙櫃台的利好作用料已大致消化，估計短期內對刺激港股成交的作用並不會太高。

下半年首選股：

投資策略方面，伍禮賢看好兩大行業及兩大主題，包括中資金融股、內地消費、復甦之選及收息股。

首選股包括：中國銀行 （03988） 、中國太保 （02601） 、京東健康 （06618） 、名創優品 （09896） 、保誠 （02378） 、金沙中國 （01928） 、領展 （00823） 、聯通 （00762）

科網股方面，伍禮賢指，最終須視乎個別公司的業績表現，他認為在板塊之中，穩健的選擇為騰訊 （00700） ，進取的選擇則為美團 （03690） 。

光大證券國際董事兼產品開發及零售研究部主管陳政生預期，當聯儲局落實停止加息後，美元指數跌勢將繼續。

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