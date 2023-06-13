花旗薦8股 聚焦4行業

花旗發表報告，公布港股最新焦點股名單。本文以該行最新報告、預測數據，解釋看好的原因。以下10股，花旗評級皆是「買入」（Buy），歸類為四大行業：電力、汽車、電子產品、食品。

專訪 國策專家趙文利 談港股下半年部署【下一頁】

電力股：

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龍源電力 （00916）

花旗發布研究報告稱，由於龍源電力5月份風電產量按年增長11.8%，今年的股本回報率應該會按年上升，而剩餘約40%的可再生能源運營項目的電價補貼覈查結果可能會在未來2個月內公布，這將有利於消除不確定性，其今年的預測市盈率爲0.9倍，認爲其估值不貴，予H股目標價12港元及「買入」評級。

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中國電力 （02380）

花旗發報告指，受惠重組及燃料成本下降帶來的利潤擴張，相信中國電力燃煤電廠或今年扭虧爲盈，而2022年淨虧損爲13.9億元人民幣；同時該行預料今年單位煤炭燃料成本按年下跌15%。報告首予中國電力買入評級，以現金流折現率計，目標價4港元。該行預料，集團需要在2021年至2025年期間，額外增加51吉瓦可再生能源產能，以實現至2025年能源組合結構有90%屬清潔能源的目標。

汽車股：

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永達汽車 （03669）

花旗發布研究報告稱，在新能源車的滲透不斷上升的情況下，考慮到德國及日本品牌受壓等因素，調整永達汽車2023至25年的新車銷售毛利率預測，分別由2.9%/3%/3%下調至1.3%/1.9%/1.9%；又將淨利潤預測下調20%至31%，並將目標價由7.4港元下調至5.32港元，維持「買入」評級。該行預計，公司今年上半年淨利潤將達4.4-5.3億元人民幣，實際取決於6月保時捷的利潤率恢復、寶馬的銷售組合以及特別回贈後次季的毛利率。

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長城汽車 （02333）

花旗發布研究報告稱，長城汽車5月銷量按年升26%，環比升8%；首5個月銷量按年增長1%至41.4萬輛，予其H股目標價爲11港元，評級爲「買入」。該行指出，截止5月23日，新能源汽車批發量達到2.4輛，按年增長104%，環比升60%，佔總批發量的23.5%。

報告表示，按品牌劃分，長城汽車表現最好的是型號哈弗（HAVAL）銷量爲5.6萬輛，按年增長33%，其次是型號坦克（Tank），銷量爲10.4萬輛，按年增長30%。

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美東汽車 （01268）

花旗表示，考慮到

1.宏觀上的逆風環境

2.中國中產階級耐用品更換需求有延遲

3.行業快速增長，新能源汽車滲透趨勢或在23/24年給德國/日本豪車品牌帶來壓力

下調美東汽車目標價至13元。評級保持買入。

電子相關：

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創科實業 （00669）

花旗發布研究報告稱，考慮到創科實業股價處於一年來低位，估值相當於預測2023年市盈率約14倍，認爲估值頗具吸引力，接近此前低位，相信目前疲軟是一個很好的重新入市機會；另基於預測今明兩年市盈率分別約26及23倍，給予目標價130港元。

食品股：

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蒙牛乳業 （02319）

蒙牛管理層認為年初至今的業績符合目標，因此維持對今年銷售目標呈雙位數增長的看法，毛利率料擴張30至50點子。花旗給予目標價45.5港元。

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周黑鴨 （01458）

周黑鴨發布2022年年報，實現收入23.4億元，按年下降18.3%，實現歸屬於公司股東利潤爲0.25億元，按年下降92.6%，公司業績符合市場預期。

花旗指出，周黑鴨一直在優化產品結構、供應鏈、採購策略和定價以減輕利潤壓力，目標是在5年內經營10,000家門店。預計2023年第3季的利潤率壓力將會緩解。目標價5.5港元。

報告來源：花旗

編輯：陳文政

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