大和：內房5月數據仍弱 3股較具防守性（持續更新）

美國通脹呈回落趨勢（點擊圖片放大），而其就業市場雖不像早前般熾熱，但多項數據仍處健康水平，令聯儲局在2022年3月展開的加息行動（點擊圖片放大），終在今年6月14日的議息會議暫停。

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不過，聯儲局雖在6月暫停加息，但是市場預期該局會在7月議息會議加息（點擊圖片放大），情況如同早前加拿大及澳洲央行般。此外，隨着美國經濟衰退不大，聯儲局在今年內展開減的機會已愈來愈渺茫。

無論如何，綜觀全球主要央行，僅得日本央行較大機會維持相對寬鬆的貨幣政策，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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延伸閱讀：避險之外 金價還有3大助力（第三版）

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6月19日：

【16：30】大和最新發表的研究報告指，內地樓市在5月份及首五個月銷售數據持續轉弱、平均售價放緩，而全國建築及房地產投資下降，還有5月份房企融資額亦進一步收縮。

不過，大和仍然相信，中央政府快將推出強而有力的支持措施，因而繼續看好財務狀況良好的民營開發商，例如龍湖 （00960） ，同時認為越秀地產 （00123） 、中國海外 （00688） 及......

【15：30】內房股等待行業復甦，再展「收息股魅力」。摩根大通對行業的最新看法，詳見：【下一頁】

【06：30】滙豐控股 （00005） 及渣打集團 （02888） 淨息差（NIM）擴闊趨勢，以及估值比併，詳見：【下一頁】

【01：00】隨着美國今年開始減息機會趨向零，加上美國去年展開的加息對國際銀行的利好效應有滯後性，渣打集團 （02888） 淨息差（NIM）擴闊勢頭有望在今、明兩年持續，更多分析詳見：【業務前景】【估計修復空間】

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延伸閱讀：美息未盡 選滙豐定渣打？

6月18日：

【15：00】內需股股息率雖然不及銀行股、收租股般高，但是每股派息年均複合增長（CAGR）一般卻較高，特別是涉及品牌忠誠度較高的內需股。花旗日前發表報告表示，Nike（美：NKE）在大中華體育品牌季度調研排名居首，料此對滔搏 （06110） 影響正面。

此外，花旗亦指出，Adidas亦重振內地勢頭及「新疆棉」事件的影響正逐步減退，基於內地體育用品行業的結構性拐點，該行對行業選股次序不變，首選是滔搏，其次是李寧 （02331） 及安踏 （02020） ，3隻股份均予「買入」的投資評級。

6月17日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評高息基建股中交建設 （01800） ，分析詳見：【下一頁】

6月16日：

【12：30】航空股國泰 （00293） 在疫情爆發前為收息股之一，現等待業務復甦，再展「收息股魅力」。名家黃國英對國泰的最新分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：3原因 料日央行續按兵不動

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評股息率頗高的玻璃股福耀玻璃 （03606） ，分析詳見：【下一頁】

6月15日：

【19：00】人民幣滙價表現，影響熱門收息股如內銀股、內險股等的吸引力。內地著名經濟學家、植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平對人民幣最新分析，詳見：【下一頁】

【16：15】屬於熱門收息股的藍籌環球公用股長江基建 （01038） ，獲美銀發表最新報告重申其「買入」的投資評級，惟目標價卻由53元微降至52.6元。

美銀指認為在發達經濟體中，英國的持續通脹問題最嚴重，而長建屬英國持續通脹的受惠者。美銀表示，英國高通脹有利於長建的利潤增長，因為其英國投資組合的受監管資產基礎與通脹率掛鉤，並有一到兩年時間滯後。

另外，美銀經濟師預計......

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更多關於6月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【內險板塊】【藍籌香港公用股】【藍籌收租股】【滙豐控股】【銀河娛樂】【長江基建】【金沙中國】

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