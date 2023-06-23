高盛：人行刺激力度遜預期 內銀零售業務添壓（持續更新）

美國通脹呈回落趨勢（點擊圖片放大），而其就業市場雖不像早前般熾熱，但多項數據仍處健康水平，令聯儲局在2022年3月展開的加息行動（點擊圖片放大），終在今年6月14日的議息會議暫停。

專訪 「英Sir」黃國英 談大AI時代投資機遇【下一頁】

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不過，聯儲局雖在6月暫停加息，但是市場預期該局會在7月議息會議加息（點擊圖片放大），情況如同早前加拿大及澳洲央行般。此外，隨着美國經濟衰退不大，聯儲局在今年內展開減的機會已愈來愈渺茫。

無論如何，綜觀全球主要央行，僅得日本央行較大機會維持相對寬鬆的貨幣政策，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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6月23日：

【01：00】濠賭股待業務復甦，再展「收息股魅力」。本報專欄名家林瑞芬評藍籌濠賭股金沙中國 （01928） ，分析詳見：【下一頁】

6月22日：

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評高息基建股中國建築 （03311） ，分析詳見：【下一頁】

6月21日：

【16：45】中國人民銀行昨日（20日）宣布，下調1年期及5年期貸款市場報價利率（LPR）10點子（1點子=0.01厘）。高盛最新發表的研究報告指，人行此舉未達市場對加大刺激政策力度的預期，惟高盛據其財產風險監測顯示，預估抵押貸款提前還款的可能規模為整個行業抵押貸款餘額僅12%，意味當局並不急於推出更大幅度的降息政策。

至於上述人行最新的政策利率變動，對內銀淨息差（NIM）的影響，高盛該影響屬中性，而當局最近的政策舉措，開始幫助銀行節省融資成本。隨着近期公開市場操作（OMO）及中期借貸便利（MLF）利率下調10點子，高盛預計內銀融資成本將進一步下降。

高盛續預期，內銀企業貸款利率將保持穩定，惟由於抵押貸款需求疲弱，以及非抵押貸款競爭加劇......

延伸閱讀：留意四大要點 發掘高息債機遇

【12：30】國泰航空 （00293） 在疫情爆發前屬高息股，現待業務復甦，再展「收息股魅力」。花旗最新發表的研究報告指，作為亞太地區全服務航空公司，國泰視為潛在落後者，並一直受到投資者的關注；而花旗關注其產能增加、來自大灣區航空的競爭，以及因航空貨運表現明顯疲軟而大受打擊等情況。

花旗雖然將國泰今、明兩年核心利潤預測分別下調0.7%及7%，並同時將其目標價由10.55元下調至9.57元，但是仍......

【08：15】內險股在近幾年，同時受疫情及內房債務危機衝擊，而令「收息股魅力」大減。國聯證券對行業最新分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：降息揭序幕 寬鬆政策料陸續加碼

【01：00】基建股為另類收息股，尤其是在中國積極穩經濟的憧憬下，股息有提升潛力。本報專欄「計數揀股分析中國中鐵 （00390） ，詳見：【下一頁】

6月20日：

【20：15】濠賭股受到疫情嚴重衝擊，而削弱其「收息股魅力」，現待行業復甦來再次展現「收息股魅力」。滙豐對濠賭股的最新分析，詳見：【下一頁】

【19：00】摩根士丹利最新推薦5隻港股，當中2隻為傳統藍籌收息股，包括：滙豐控股 （00005） 及恒隆地產 （00101） ，更多分析詳見：【下一頁】

【16：45】傳統藍籌收息股中電控股 （00002） 獲摩根大通發表最新報告認為，其澳洲業務的最壞情況可能已經過去，料其盈利將從下半年開始反彈，或能支持明年起增加派息。摩通相信，中電可以在動盪市場中表現出色，因為其在地緣政治、監管和貨幣風險有限，並將其投資評級由「中性」上調至「增持」，以及將目標價由57元調升至67.5元。

摩通指，中電管理層可能會將注意力從低投資回報率的業務如澳洲及印度，轉移至香港核心業務。摩通續指出......

延伸閱讀：息口升勢未遏止 半新盤陷輸多贏少局面

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評預測股息率逾4厘、每股派息有提升潛力的汽車股長城汽車 （02333） ，分析詳見：【下一頁】

6月19日：

【18：00】資源股為股價較波動的高息股，而歷史悠久的英國資產管理公司對大宗商品最新的投資建議，詳見：【下一頁】

【16：30】大和最新發表的研究報告指，內地樓市在5月份及首五個月銷售數據持續轉弱、平均售價放緩，而全國建築及房地產投資下降，還有5月份房企融資額亦進一步收縮。

不過，大和仍然相信，中央政府快將推出強而有力的支持措施，因而繼續看好財務狀況良好的民營開發商，例如龍湖 （00960） ，同時認為越秀地產 （00123） 、中國海外 （00688） 及......

【15：30】內房股等待行業復甦，再展「收息股魅力」。摩根大通對行業的最新看法，詳見：【下一頁】

【06：30】滙豐控股 （00005） 及渣打集團 （02888） 淨息差（NIM）擴闊趨勢，以及估值比併，詳見：【下一頁】

【01：00】隨着美國今年開始減息機會趨向零，加上美國去年展開的加息對國際銀行的利好效應有滯後性，渣打集團 （02888） 淨息差（NIM）擴闊勢頭有望在今、明兩年持續，更多分析詳見：【業務前景】【估計修復空間】

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延伸閱讀：美息未盡 選滙豐定渣打？

6月18日：

【15：00】內需股股息率雖然不及銀行股、收租股般高，但是每股派息年均複合增長（CAGR）一般卻較高，特別是涉及品牌忠誠度較高的內需股。花旗日前發表報告表示，Nike（美：NKE）在大中華體育品牌季度調研排名居首，料此對滔搏 （06110） 影響正面。

此外，花旗亦指出，Adidas亦重振內地勢頭及「新疆棉」事件的影響正逐步減退，基於內地體育用品行業的結構性拐點，該行對行業選股次序不變，首選是滔搏，其次是李寧 （02331） 及安踏 （02020） ，3隻股份均予「買入」的投資評級。

6月17日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評高息基建股中交建設 （01800） ，分析詳見：【下一頁】

6月16日：

【12：30】航空股國泰 （00293） 在疫情爆發前為收息股之一，現等待業務復甦，再展「收息股魅力」。名家黃國英對國泰的最新分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：3原因 料日央行續按兵不動

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評股息率頗高的玻璃股福耀玻璃 （03606） ，分析詳見：【下一頁】

6月15日：

【19：00】人民幣滙價表現，影響熱門收息股如內銀股、內險股等的吸引力。內地著名經濟學家、植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平對人民幣最新分析，詳見：【下一頁】

【16：15】屬於熱門收息股的藍籌環球公用股長江基建 （01038） ，獲美銀發表最新報告重申其「買入」的投資評級，惟目標價卻由53元微降至52.6元。

美銀指認為在發達經濟體中，英國的持續通脹問題最嚴重，而長建屬英國持續通脹的受惠者。美銀表示，英國高通脹有利於長建的利潤增長，因為其英國投資組合的受監管資產基礎與通脹率掛鉤，並有一到兩年時間滯後。

另外，美銀經濟師預計......

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更多關於6月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【內險板塊】【藍籌香港公用股】【藍籌收租股】【滙豐控股】【銀河娛樂】【長江基建】【金沙中國】

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