  • 26°C
香港時間 : 2023616日 (週五) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃金珠寶股 景氣高一綫 (第三版) (附推介)

研究報告 15:54 2023/06/16

分享：

分享：

民生證券研究報告指出，黃金珠寶是一門經營風險較低的優質行業，需求側兼具韌性與成長性，供給側則具備競爭格局優化預期，並建議關注一些股票，港股如周大福 （01929）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

‧兼具成長與周期屬性，中長期需求值得繼續看好。

國內珠寶市場規模2022年突破8,000億元人民幣，在過去多年發展中呈現出成長與周期兼具的特徵，成長屬性主要由人均可支配收入提升驅動，而周期屬性則主要由黃金為主的產品結構造成。

在中長期維度上，珠寶消費同時存在由品類擴充、結構改善驅動的規模上行與盈利能力優化的增量機會，是一個穩健性與成長性俱佳的優質行業。

 

‧集中度提升空間仍可觀，龍頭積極展店加速下沉。

近年中國內地珠寶行業集中度逐年提升，但對標中國香港的集中度，內地珠寶行業仍有較大集中度的提升空間。

珠寶作為典型的可選消費品，目前國內珠寶行業處於行業集中度提升初期，在這一階段，國內珠寶龍頭通過積極展店快速下沉，深耕低綫市場布局，並逐步將其沉澱為具備長期價值的品牌資產。

展望未來，國內珠寶龍頭有望實現從需求紅利向品牌紅利的轉化，長期盈利能力有望上行。

 

 

 

 

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

花旗薦8股 聚焦4行業
今日
花旗薦8股 聚焦4行業
港股還有15%反彈空間？ 中金薦2策略捉機遇
今日
港股還有15%反彈空間？ 中金薦2策略捉機遇
美息先停後加 中銀香港：儲局或明年調整政策利率（新増 歐央行議息觀點）
今日
美息先停後加 中銀香港：儲局或明年調整政策利率（新増 歐央行議息觀點）
分析師：7月有救市大招 第二季是經濟底
今日
分析師：7月有救市大招 第二季是經濟底
5月數據再遜預期 高盛：內房不會再風光
2023/06/15
5月數據再遜預期 高盛：內房不會再風光
港股 A股 大行報告 中國市場 股票 產品 珠寶 周大福（01929） 品牌 人民幣

下一篇文章

花旗薦8股 聚焦4行業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美息先停後加 中銀香港：儲局或明年調整政策利率（新増 歐央行議息觀點）
美息先停後加 中銀香港：儲局或明年調整政策利率（新増 歐央行議息觀點）
【618激鬥】今晚開搶 京東阿里能反攻嗎？（附預售戰報）
【618激鬥】今晚開搶 京東阿里能反攻嗎？（附預售戰報）
5月數據再遜預期 高盛：內房不會再風光
5月數據再遜預期 高盛：內房不會再風光
分析師：7月有救市大招 第二季是經濟底
分析師：7月有救市大招 第二季是經濟底
美銀：長建為英持續通脹受惠者（持續更新）
美銀：長建為英持續通脹受惠者（持續更新）
儲局6月停加息 中金：停而不止
儲局6月停加息 中金：停而不止