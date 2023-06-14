  • 26°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 08:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃金珠寶行業 中長期高景氣

研究報告 08:00 2023/06/14

分享：

分享：

民生證券研究報告指出，黃金珠寶是一門經營風險較低的優質行業，需求側兼具韌性與成長性，供給側則具備競爭格局優化預期，並建議關注一些股票，港股如周大福 （01929）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

‧兼具成長與周期屬性，中長期需求值得繼續看好。

國內珠寶市場規模2022年突破8,000億元人民幣，在過去多年發展中呈現出成長與周期兼具的特徵，成長屬性主要由人均可支配收入提升驅動，而周期屬性則主要由黃金為主的產品結構造成。

在中長期維度上，珠寶消費同時存在由品類擴充、結構改善驅動的規模上行與盈利能力優化的增量機會，是一個穩健性與成長性俱佳的優質行業。

 

‧集中度提升空間仍可觀，龍頭積極展店加速下沉。

近年中國內地珠寶行業集中度逐年提升，但對標中國香港的集中度，內地珠寶行業仍有較大集中度的提升空間。

珠寶作為典型的可選消費品，目前國內珠寶行業處於行業集中度提升初期，在這一階段，國內珠寶龍頭通過積極展店快速下沉，深耕低綫市場布局，並逐步將其沉澱為具備長期價值的品牌資產。

展望未來，國內珠寶龍頭有望實現從需求紅利向品牌紅利的轉化，長期盈利能力有望上行。

 

 

 

 

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

大行拆局 點救內房 政策要大力先有效（附內房目標價）
今日
大行拆局 點救內房 政策要大力先有效（附內房目標價）
花旗薦8股 聚焦4行業
今日
花旗薦8股 聚焦4行業
市傳中國大規模救市 高盛：內房只會衰退
今日
市傳中國大規模救市 高盛：內房只會衰退
港股最多有15%反彈空間？ 中金薦2策略捉機遇
今日
港股最多有15%反彈空間？ 中金薦2策略捉機遇
【618激鬥】劈價 補貼 京東阿里能反攻嗎？（附預售戰報）
2023/06/13
【618激鬥】劈價 補貼 京東阿里能反攻嗎？（附預售戰報）
港股 A股 大行報告 中國市場 股票 產品 珠寶 周大福（01929） 品牌 人民幣

下一篇文章

瀚亞投資：為加息周期結束做好部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

畢馬威中國：美今年續加息+去年滯後效應 利好港銀發展（持續更新）
畢馬威中國：美今年續加息+去年滯後效應 利好港銀發展（持續更新）
【美息未加完】港3個月定息能重上5厘？
【美息未加完】港3個月定息能重上5厘？
市傳中國大規模救市 高盛：內房只會衰退
市傳中國大規模救市 高盛：內房只會衰退
【凍息展望】美股仲有得升？
【凍息展望】美股仲有得升？
大行拆局 點救內房 政策要大力先有效（附內房目標價）
大行拆局 點救內房 政策要大力先有效（附內房目標價）
資產擺位 睇4個經濟周期變換
資產擺位 睇4個經濟周期變換