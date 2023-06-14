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黃金珠寶行業 中長期高景氣(第三版)

研究報告 16:18 2023/06/14

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民生證券研究報告指出，黃金珠寶是一門經營風險較低的優質行業，需求側兼具韌性與成長性，供給側則具備競爭格局優化預期，並建議關注一些股票，港股如周大福 （01929）

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‧兼具成長與周期屬性，中長期需求值得繼續看好。

國內珠寶市場規模2022年突破8,000億元人民幣，在過去多年發展中呈現出成長與周期兼具的特徵，成長屬性主要由人均可支配收入提升驅動，而周期屬性則主要由黃金為主的產品結構造成。

在中長期維度上，珠寶消費同時存在由品類擴充、結構改善驅動的規模上行與盈利能力優化的增量機會，是一個穩健性與成長性俱佳的優質行業。

 

‧集中度提升空間仍可觀，龍頭積極展店加速下沉。

近年中國內地珠寶行業集中度逐年提升，但對標中國香港的集中度，內地珠寶行業仍有較大集中度的提升空間。

珠寶作為典型的可選消費品，目前國內珠寶行業處於行業集中度提升初期，在這一階段，國內珠寶龍頭通過積極展店快速下沉，深耕低綫市場布局，並逐步將其沉澱為具備長期價值的品牌資產。

展望未來，國內珠寶龍頭有望實現從需求紅利向品牌紅利的轉化，長期盈利能力有望上行。

 

 

 

 

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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