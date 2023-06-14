景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因 財金專欄 2023/06/14 分享： 分享： 對於美國股市升勢集中及其啟示，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表最新觀點，指現時美股市場升勢集中，遠較1999至2000年股市泡沫期間更集中。 在標準普爾500指數中，最大兩隻股票現時佔比合 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德：全球化逆轉 推升結構性通脹 2023/06/13 施羅德：全球化逆轉 推升結構性通脹 保德信：糧食系統投資機會 2023/06/09 保德信：糧食系統投資機會 美國打壓中國 半導體業堪憂 2023/06/08 美國打壓中國 半導體業堪憂 瑞士寶盛：中國互聯網高增長不再 2023/06/07 瑞士寶盛：中國互聯網高增長不再 瑞信陶冬：美國歐洲仍然需要加息 2023/06/06 瑞信陶冬：美國歐洲仍然需要加息 經濟 美國 美股 人工智能 標準普爾500指數 滬深300指數 市況分析 宏觀分析 大行報告 股票