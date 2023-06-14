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景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因

財金專欄 2023/06/14

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對於美國股市升勢集中及其啟示，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表最新觀點，指現時美股市場升勢集中，遠較1999至2000年股市泡沫期間更集中。

在標準普爾500指數中，最大兩隻股票現時佔比合

...

撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 名家觀點

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