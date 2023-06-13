官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 國際 22:46 2023/06/13 分享： 分享： 特朗普（Donald Trump）是首位被刑事起訴的美國前總統，他一直質疑案件為美國史上最嚴重的一次濫權行動，是拜登（Joe Biden）及民主黨持續對他的「 政治獵巫」，企圖阻止他參加明年總統大選。然而，特朗普或捉錯用神，皆因他勝出共和黨初選取得總統候選人提名，可能是拜登樂見的結果。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？ 今日 約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？ 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 2023/06/11 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 美斯愛國更愛家 錢財已非最重要 2023/06/10 美斯愛國更愛家 錢財已非最重要 沙特大舉投資體育 背後肯定有陰謀？ 2023/06/10 沙特大舉投資體育 背後肯定有陰謀？ 炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 2023/06/10 炸魚薯條近百元 英國通脹驚人寫照 你可能感興趣 約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？ 今日 02:01 約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？ 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 22:37 2023/06/11 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 美斯愛國更愛家 錢財已非最重要 14:00 2023/06/10 美斯愛國更愛家 錢財已非最重要 最新專欄文章 國金札記 - 約翰遜辭任議員 辛偉誠後顧無憂？ 今日 約翰遜辭任議員 辛偉誠後顧無憂？ 國金札記 - 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 2023/06/12 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 國金札記 - 錢財已非最重要 美斯愛國更愛家 2023/06/09 錢財已非最重要 美斯愛國更愛家 國金札記 - 大舉投資體育 沙特有陰謀？ 2023/06/08 大舉投資體育 沙特有陰謀？ 國金札記 - 炸魚薯條近百元 英通脹驚人寫照 2023/06/07 炸魚薯條近百元 英通脹驚人寫照 政治 選舉 刑事訴訟 罪案 特朗普 拜登 總統大選 白宮 美國共和黨 美國