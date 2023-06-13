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官司反助特朗普 正中拜登下懷？

國際 22:46 2023/06/13

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特朗普（Donald Trump）是首位被刑事起訴的美國前總統，他一直質疑案件為美國史上最嚴重的一次濫權行動，是拜登（Joe Biden）及民主黨持續對他的「 政治獵巫」，企圖阻止他參加明年總統大選。然而，特朗普或捉錯用神，皆因他勝出共和黨初選取得總統候選人提名，可能是拜登樂見的結果。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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