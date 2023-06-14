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高球場收地關乎北都 政府難退讓？

財金專欄 2023/06/14

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粉嶺高球場角力戰，特首李家超昨日一錘定音，表明政府9月一定收地，至於建屋則說要經程序走，留了一定的彈性空間。有官場中人指，若不收回球場地，政府在其他地方又怎收地？

倘開壞先例 往後更難收地

有熟悉國情的建

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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