高球場收地關乎北都 政府難退讓？ 財金專欄 2023/06/14 分享： 分享： 粉嶺高球場角力戰，特首李家超昨日一錘定音，表明政府9月一定收地，至於建屋則說要經程序走，留了一定的彈性空間。有官場中人指，若不收回球場地，政府在其他地方又怎收地？ 倘開壞先例 往後更難收地 有熟悉國情的建 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 區選谷投票率 雙料議員「請纓」落場 2023/06/13 區選谷投票率 雙料議員「請纓」落場 有政戲 - 港快公布輸入外勞 星經驗有何啟示 2023/06/12 港快公布輸入外勞 星經驗有何啟示 有政戲 - 美方「鬼打鬼」 李家超是否赴APEC變數多 2023/06/09 美方「鬼打鬼」 李家超是否赴APEC變數多 有政戲 - 高球場建屋有變數 收地角力白熱化 2023/06/08 高球場建屋有變數 收地角力白熱化 有政戲 - 訪京返港即出手 林定國重招禁「港獨歌」 2023/06/07 訪京返港即出手 林定國重招禁「港獨歌」 李家超 北部都會區 城規會 夏寶龍 粉嶺高球場 商務及經濟發展局 發展局