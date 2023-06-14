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更多「房協」加入建屋 如意算盤打得響？

財金專欄 2023/06/14

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行政長官會同行政會議昨日通過私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」的政策框架，房屋局局長何永賢表示，推出先導計劃有助加強建屋能力、節省項目發展時間，及釋放私人土地的發展潛力。問題是，業界是否認為有利可

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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