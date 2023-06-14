更多「房協」加入建屋 如意算盤打得響？ 財金專欄 2023/06/14 分享： 分享： 行政長官會同行政會議昨日通過私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」的政策框架，房屋局局長何永賢表示，推出先導計劃有助加強建屋能力、節省項目發展時間，及釋放私人土地的發展潛力。問題是，業界是否認為有利可 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 按揭戰白熱化 銀行回贈屢創新高 2023/06/13 按揭戰白熱化 銀行回贈屢創新高 專家樓論 - 私人參建居屋 增資助出售單位量？ 2023/06/13 私人參建居屋 增資助出售單位量？ 專家樓論 - 1伙都不能少 2023/06/12 1伙都不能少 專家樓論 - 網購盛行 傳統商店出招突圍 2023/06/10 網購盛行 傳統商店出招突圍 專家樓論 - 政府研寬首置按揭成數 樓花物業可受惠？ 2023/06/09 政府研寬首置按揭成數 樓花物業可受惠？ 發展商 居屋 房委會 地政總署 房協 房屋局 何永賢 上車盤 香港