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張憶東講大市 料7月底港股有望修復過度悲觀預期（一文看清）

財金猛人追蹤 13:44 2023/06/14

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享有冠軍分析師美譽的張憶東點評中外大市：

興業證券全球首席策略分析師張憶東最新觀點表示，踏入夏季港股會出現反彈，過度悲觀的預期，會在6月初到7月底有望修復。

    點擊圖片放大

重點：

（1）美國議息後利率回升將告一段落

美國聯儲局於美國時間6月14日議息後，市場的降息預期修正所推動的利率回升，將告一段落。張憶東預料，美國10年期國債收益率將會回落。於6月中後，美國10年期國債收益率在3.8%以上的空間難以期待，大概會在震盪中回落。

（2）中國股市調整已到尾聲

從中國經濟復甦從增速來看，張憶東表示：

「今年上半年中國經濟在全球範圍內是靠前的，不應該妄自菲薄。當前投資者認為所謂經濟「不達預期」的悲觀情緒，實質上是因為對經濟增速預期過高，而正確理解中國經濟，應該淡化增速，重視結構。」

此外，近日離岸人民幣跌穿「7算」，張憶東說，人民幣滙率第三季有望階段性企穩，香港本地利率和聯繫匯率的壓力趨於緩解

總括而言，張憶東指出，隨着二十國集團峰會（G20）的地緣政治風險緩和、中國復甦以及美債長期利率階段性見頂回落，互聯網、地產以及出行鏈股票空頭大幅平倉，會驅動港股行情猛烈反彈。

----

有關5月份點評，詳見下文：

張憶東推薦2大主綫，分別是中特估、聚焦消費復甦和新基建。

重點

（1）享有冠軍分析師美譽的張憶東表示，港股估值再回到歷史低點，或迎來階段性反彈；

（2）人民幣下半年有望走強，吸引資金配置A股和港股……詳見【下一頁

張憶東談中國經濟

張憶東指出，他今年的中國經濟復甦符合「高質量」發展的新模式，未來可能是常態。

1） 他認為，中國經濟已企穩並進入「非典型復甦周期」，服務消費繼續改善，生產邊際下滑。

2） 中央仍需擴內需、穩就業政策的落地支撐……詳見【下一頁

美債務上限解決後衍生問題

張憶東表示，當債務上限風險解決後，美國長債的供給將會增多：

若美聯儲保持鷹派，美10年期債收益率在3.3厘的水平難以進一步下行，反而可能短期反彈，直到經濟更弱或聯儲轉鴿……詳見【下一頁

張憶東解構基金布局

重點

1.有冠軍分析師美譽的張憶東分析內地首季公募基金，指其對港股央國企持股市值比重達到2019年以來新高。

2.他看好高股息價值股，投資者可留意擁有現金流且持續分紅的企業如能源、電訊營運商……詳見【下一頁

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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