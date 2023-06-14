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券商：政策發力 內房不必悲觀

財金 19:46 2023/06/14

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內房多項指標仍未見明顯起色，不過國金證券指，不必太過悲觀。預計供給側支持將加速推進，高能級城市需求側政策將持續落地，供需政策協同發力支撐市場銷售復甦，能拿好地且快速去化的房企更加受益。推薦有持續拿地能力、布局優質重點城市的頭部央國企和改善型房企。

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4至5月房地產銷售走弱，市場對寬鬆預期加強

2023年2-3月在積壓需求釋放和寬鬆政策支持背景下，房地產市場銷售回暖明顯，其中3月新房和二手房單月銷量均創近年來新高。而進入4、5月份後，銷售增長動能減弱，按月持續下滑，1至5月百強房企銷售金額累計按年+8.2%（較1至4月下降0.5pct），4、5月單月銷售金額分別按月-13.9%和-14.5%，從歷史上看，5月銷售表現通常與4月持平或更好。

在股票市場，A股房地產板塊4月12日至6月1日下跌14.2%，港股房地產板塊同期下跌18.5%，板塊指數一度跌破 2022年11月前低，市場對進一步出台寬鬆政策預期加強。

高能級城市需求側寬鬆正逐步落地

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 內房趨勢

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