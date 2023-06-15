分析師：7月有救市大招 第二季是經濟底

因應中國5月經濟數據持續疲軟，東吳證券首席宏觀分析師陶川認為，第二季GDP有可能按季零增長，按年增長6.7%。因此將2023全年GDP增速預測由此前的5.6%下調至5.2%。隨著復甦動能的衰減，一些結構性的矛盾也被放大，尤其是5月民間投資增速的轉負和青年人失業率繼續攀升，這些都影響了當前市場信心的恢復。

陶川呼籲，中央需要有政策端的持續和協同發力，才能有效對沖經濟下行和通脹繼續走弱的雙重風險。好消息是6月央行已率先降息，並且以地產和基建為抓手的一攬子寬鬆措施也有望近期出台。陶川認為這僅是一個開始，因為經濟的下行仍需要更多擴需求的政策形成合力，預期未來的政策寬鬆有兩輪，即7月政治局會議會有進一步的政策加碼。這也意味著從按月增長來看，第二季有望成為全年經濟的底部。

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市傳中國大規模救市 高盛：內房只會衰退

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人民銀行早於6月15日的中期借貸便利（MLF）操作前連番減息，市場熱切期待大規模刺激經濟政策來臨。東吳證券首席宏觀分析師陶川認為，央行提前減息，凸顯了政策快速出手應對經濟下行的迫切性，並且在央行快速出手後，以地產和基建為代表的一攬子穩經濟措施隨之出台。

2023年6月13日，人民銀行先後作出2次減息：

早上公布，以利率招標方式開展20億元7天期逆回購（OMO）操作，中標利率1.9厘，上次為2.0厘，下調10個基點：

晚上公布，最新常備借貸便利（SLF）利率表顯示，自6月13日起，SLF利率隔夜品種爲2.75厘，7天期品種爲2.90厘，1個月期品種爲3.25厘。三個品種均較此前下降10個基點。

在中國5月底公布欠佳的5月PMI時，陶川已預期政策出台機率大增。陶川指出，此前央行一般都是同日下調MLF和OMO利率，而上一次OMO利率提前於MLF利率下調還是在2020年疫情剛爆發時，凸顯了政策快速出手應對經濟下行的迫切性。歷史經驗來看，一旦PMI連續跌破50，且出口按年增速降至-5%以下，政策往往會快速出手應對，不僅僅是貨幣政策的降息和降準，還伴隨著地產調控的鬆綁和基建投資的加碼。

本次降息之前，人民銀行行長易綱已在上周的上海調研中強調，央行下一步將「加強逆週期調節，全力支持實體經濟」。可見在貨幣開始「全力」支持實體經濟的同時，其他總量政策也需要協同配合才能形成「合力」。

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6月中再減息 7月出「大招」

陶川預計，6月MLF利率將跟隨OMO利率下調，但貸款市場報價利率（LPR）存在超預期調降的可能性。他指出，第二季起以來內地房地產壓力加大，因此不排除6月LPR調降幅度超過10基點，以及時遏止房地產重現2022年下半年螺旋下跌的局面：

一是居民購房意願迅速萎縮，按揭早償率居高不下；

二是進入5月以來地產銷售按月持續回落，房價重回下行通道；疊加今年新開工深陷萎縮區間

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在此次降息後，隨著5月經濟數據的公佈，穩經濟的政策組合拳有望早於7月政治局會議出台。鑑於當前經濟復甦的內外需動能均明顯走弱，陶川認為一攬子穩經濟措施早於年中政治局會議前出台是有必要的......

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