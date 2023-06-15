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黃國英：「中特估」下一浪輪到內銀

財金猛人追蹤 11:43 2023/06/15

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「中國特色估值」（中特估）體系概念今年以來升幅強勁，當中以三大電訊股表現最標青。人稱「英SIR」的著名基金經理黃國英在去年底時已看好港股今年大方向是炒「國進民退」，看好「中字頭」股份獲重估，並認為國企股將跑贏民企科網股。

黃國英近日接受《Money Times》專訪時表示，在一眾國企股當中，股價明顯跑贏的是三大電訊股及「三桶油」，如果要再在「中特估」中選擇，內銀或是一個可以考慮的板塊。

「內銀係中特估下一浪可能會好返啲，因為政府已經出招（六大內銀在6月8日起下調存款利率），希望存戶將筆錢轉到其他金融部份，如保險或投資。」

他續指，內銀面對的貸款風險已經「衰到唔可以再衰」，而銀行向儲蓄存戶支付的利息減少，對銀行有利。

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「如果你唔買銀行股，存戶都會收少咗利息，銀行也都俾少咗息。如果你轉去其他投資產品嘅話，錢就會流去股市，亦會幫到內銀股。」

不過，黃國英提醒，內銀股屬於「可能會好返啲嘅股份，都唔會話好特別」。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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