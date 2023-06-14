多數服從少數 英國發展困局 國際 20:22 2023/06/14 分享： 分享： 「少數服從多數」是決策的基本原則，從公共政策，到家庭內部決策，往往都會按此原則作決定。惟社會實際運轉時，狀況往往相反，極少數堅定不移不肯妥協的人士，成功獲大多數人遷就。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 2023/06/13 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？ 2023/06/13 約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？ 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 2023/06/11 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 2023/06/11 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 美斯愛國更愛家 錢財已非最重要 2023/06/10 美斯愛國更愛家 錢財已非最重要 你可能感興趣 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 22:46 2023/06/13 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？ 02:01 2023/06/13 約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？ 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 22:37 2023/06/11 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 最新專欄文章 國金札記 - 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 今日 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 2023/06/13 官司反助特朗普 正中拜登下懷？ 國金札記 - 約翰遜辭任議員 辛偉誠後顧無憂？ 2023/06/13 約翰遜辭任議員 辛偉誠後顧無憂？ 國金札記 - 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 2023/06/12 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來 國金札記 - 錢財已非最重要 美斯愛國更愛家 2023/06/09 錢財已非最重要 美斯愛國更愛家 經濟 政治 海外物業 倫敦 英國