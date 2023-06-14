  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 21:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多數服從少數 英國發展困局

國際 20:22 2023/06/14

分享：

分享：

「少數服從多數」是決策的基本原則，從公共政策，到家庭內部決策，往往都會按此原則作決定。惟社會實際運轉時，狀況往往相反，極少數堅定不移不肯妥協的人士，成功獲大多數人遷就。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

官司反助特朗普 正中拜登下懷？
2023/06/13
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？
2023/06/13
約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？
沙特基金急擴張 大搞作陸續有來
2023/06/11
沙特基金急擴張 大搞作陸續有來
英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流
2023/06/11
英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流
美斯愛國更愛家 錢財已非最重要
2023/06/10
美斯愛國更愛家 錢財已非最重要

你可能感興趣

官司反助特朗普 正中拜登下懷？
22:46 2023/06/13
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？
02:01 2023/06/13
約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？
沙特基金急擴張 大搞作陸續有來
22:37 2023/06/11
沙特基金急擴張 大搞作陸續有來

最新專欄文章

國金札記 - 官司反助特朗普 正中拜登下懷？
今日
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
2023/06/13
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
國金札記 - 約翰遜辭任議員 辛偉誠後顧無憂？
2023/06/13
約翰遜辭任議員 辛偉誠後顧無憂？
國金札記 - 沙特基金急擴張 大搞作陸續有來
2023/06/12
沙特基金急擴張 大搞作陸續有來
國金札記 - 錢財已非最重要 美斯愛國更愛家
2023/06/09
錢財已非最重要 美斯愛國更愛家
經濟 政治 海外物業 倫敦 英國

下一篇文章

港股最多有15%反彈空間？ 中金薦2策略捉機遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

券商：政策發力 內房不必悲觀
券商：政策發力 內房不必悲觀
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
沙特基金急擴張 大搞作陸續有來
沙特基金急擴張 大搞作陸續有來
約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？
約翰遜辭任議員 辛偉誠再無後顧？
港股最多有15%反彈空間？ 中金薦2策略捉機遇
港股最多有15%反彈空間？ 中金薦2策略捉機遇
【通脹偵察站】美國5月通脹為逾2年最小 市場料本月不加息（持續更新）
【通脹偵察站】美國5月通脹為逾2年最小 市場料本月不加息（持續更新）