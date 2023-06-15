  • 28°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 01:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞銀：中國企業盈利增約14%

財金專欄 2023/06/15

分享：

分享：

4月中國經濟數據疲軟的部分原因，在於政策集中在初期發揮作用、季節性因素以及大宗商品高基數效應，這意味着部分未達預期的數據可能略微誇大了實體經濟的疲軟程度。總體而言，瑞銀估計在消費年增率約10%以及投資

...

撰文 : 胡一帆 瑞銀亞太區投資總監及宏觀經濟主管
李智穎 瑞銀大中華區股票主管

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因
2023/06/14
景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因
施羅德：全球化逆轉 推升結構性通脹
2023/06/13
施羅德：全球化逆轉 推升結構性通脹
保德信：糧食系統投資機會
2023/06/09
保德信：糧食系統投資機會
美國打壓中國 半導體業堪憂
2023/06/08
美國打壓中國 半導體業堪憂
瑞士寶盛：中國互聯網高增長不再
2023/06/07
瑞士寶盛：中國互聯網高增長不再
中國 經濟 服務 零售 貨幣政策 股票 PMI 瑞銀 降準 社會消費品零售總額

上一篇文章

百度走勢改善 中綫上試160元

下一篇文章

鷹乜呢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 中美息口動向利好股市！
中美息口動向利好股市！
景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因
景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因
有政戲 - 高球場收地關乎北都 政府難退讓？
高球場收地關乎北都 政府難退讓？
選股情報 - 美CPI：意料中與意料外
美CPI：意料中與意料外
國金札記 - 官司反助特朗普 正中拜登下懷？
官司反助特朗普 正中拜登下懷？
專家樓論 - 更多「房協」加入建屋 如意算盤打得響？
更多「房協」加入建屋 如意算盤打得響？