瑞銀：中國企業盈利增約14% 財金專欄 2023/06/15 分享： 分享： 4月中國經濟數據疲軟的部分原因，在於政策集中在初期發揮作用、季節性因素以及大宗商品高基數效應，這意味着部分未達預期的數據可能略微誇大了實體經濟的疲軟程度。總體而言，瑞銀估計在消費年增率約10%以及投資 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 胡一帆 瑞銀亞太區投資總監及宏觀經濟主管李智穎 瑞銀大中華區股票主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因 2023/06/14 景順趙耀庭：美股升勢集中三大原因 施羅德：全球化逆轉 推升結構性通脹 2023/06/13 施羅德：全球化逆轉 推升結構性通脹 保德信：糧食系統投資機會 2023/06/09 保德信：糧食系統投資機會 美國打壓中國 半導體業堪憂 2023/06/08 美國打壓中國 半導體業堪憂 瑞士寶盛：中國互聯網高增長不再 2023/06/07 瑞士寶盛：中國互聯網高增長不再 中國 經濟 服務 零售 貨幣政策 股票 PMI 瑞銀 降準 社會消費品零售總額