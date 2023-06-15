瑞銀：中國企業盈利增約14%

4月中國經濟數據疲軟的部分原因，在於政策集中在初期發揮作用、季節性因素以及大宗商品高基數效應，這意味着部分未達預期的數據可能略微誇大了實體經濟的疲軟程度。總體而言，瑞銀估計在消費年增率約10%以及投資

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