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逆回購利率降惹憧憬 待政策出台增市場信心

研究報告 08:00 2023/06/15

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內地經濟復甦步伐放緩，面對房地產市場走弱和全球需求降溫等景況。市場一直期待當局有救市措施。近日亦有消息指當局正考慮採取廣泛的一籃子刺激措施。

於在本周二，央行投放20億元7天逆回購利率下調10點子至1.9%，消息令市場惹減息的憧憬。內地超預期的減息消息，旨在提振市場信心，或帶動MLF、LPR等利率變動超預期的減息，或旨在提振市場信心。

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今次逆回購利率下調，回顧歷史，近年7天逆回購利率變動日期與MLF利率同步進行。此次調降時點超預期，或體現穩定市場信心的迫切性。當前經濟需求不足的問題仍較為突出、內生動能有待增強，需要政策進一步呵護。

經驗顯示，逆回購利率調整，或帶動MLF、LPR等利率變動。由2019年以來，7天逆回購利率一共下調6次，其中，2019年11月下調1次，2020年下調2次、分別在2月和3月，2022年1月和8月各下調一次，及2023年6月。

每次逆回購利率下調階段，都對應當月MLF利率相同幅度下調，LPR利率下調幅度不定、近年非對稱降息現象較為明顯，例如，2022年8月中旬，7天逆回購、1年期MLF利率均下調10點子，而1年期LPR和5年期LPR分別下調5點子和15點子。

減息提振信心的同時，有力融資成本進一步回落，關注後續政策「組合拳」出台等。

據國金證券預期，往後來看，LPR或仍有下調空間，引導融資成本回落、進一步刺激實體需求。現行LPR錨定MLF利率的框架下，LPR或仍有下調空間，帶動融資成本進一步回落。

流動性平穩寬鬆下，資金滯留銀行體系的現象較為突出。當前局勢以穩增長為主，只有「水」不夠，還需要「面」，當前穩增長或面臨項目資本金缺位、高品質項目短缺、地方債務約束等掣肘，後續還需關注財政端等主動釋放需求措施出台落地等。

報告來源：國金證券

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路找

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