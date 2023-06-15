輸入外勞陸續有來？ 消息：政府已落閘 財金專欄 2023/06/15 分享： 分享： 港府容許建造運輸業輸入2萬名外勞，其他行業如酒店、零售、飲食業眼見「缺口」已打開，打算趁勢爭取輸入外勞。不過，勞工界消息指，港府私下向勞工界承諾，短期內不會再容許其他行業輸入外勞。 有指政府開放建造運輸 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 高球場收地關乎北都 政府難退讓？ 2023/06/14 高球場收地關乎北都 政府難退讓？ 有政戲 - 區選谷投票率 雙料議員「請纓」落場 2023/06/13 區選谷投票率 雙料議員「請纓」落場 有政戲 - 港快公布輸入外勞 星經驗有何啟示 2023/06/12 港快公布輸入外勞 星經驗有何啟示 有政戲 - 美方「鬼打鬼」 李家超是否赴APEC變數多 2023/06/09 美方「鬼打鬼」 李家超是否赴APEC變數多 有政戲 - 高球場建屋有變數 收地角力白熱化 2023/06/08 高球場建屋有變數 收地角力白熱化 香港 服務 行業 零售 立法會 運輸 院舍 人力資源 北部都會區 建造