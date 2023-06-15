輸入外勞陸續有來？ 消息：政府已落閘

港府容許建造運輸業輸入2萬名外勞，其他行業如酒店、零售、飲食業眼見「缺口」已打開，打算趁勢爭取輸入外勞。不過，勞工界消息指，港府私下向勞工界承諾，短期內不會再容許其他行業輸入外勞。

有指政府開放建造運輸

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